跨年炫爆IG！ 12大「台北101煙火」私房拍攝點 攝影師不藏私讓你「拍到整支101」

迎接2023年剩倒數最後3天！ 北部最受矚目的「台北101煙火」想好怎麼卡位了嗎？ 無論是想要近距離迎接震撼絢麗的台北101煙火秀，還是想登高遙望101觀看全景，快來參考攝影達人Molly提供給攝影迷們，12處台北101週邊「絕佳私房拍攝點」！

統一阪急百貨

靠近台北市政府的地利之便，讓統一阪急的天臺耶誕樂園，每到跨年必定擠爆人潮！可以特別觀察角度，站在基隆路與忠孝東路交叉口，望向阪急天台，台北101大樓則在2棟建築物之間閃耀；也可以拉近一點，從通往天台的大樓梯底下往上拍，不僅可以拍到101大樓，耶誕樂園上的LED燈聖誕樹也能一同入鏡。

圖／IG@molly888666授權

蘋果旗艦店

鄰近遠雄百貨「Apple 信義 A13」，是近年落成的蘋果旗艦店，也是信義新天地的新地標，平時就是人氣打卡拍照景點，更適合跨年夜駐守拍美照，只要站在遠雄A13百貨前，由蘋果旗艦店門口往上仰拍，就能巧妙搭配出炫麗外型的Apple A13與整棟101大樓相襯的美景！

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寒舍艾美、寒舍艾麗酒店

不想人擠人、又想第一排欣賞台北101，入住飯店也是個好辦法，台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店無論是面對Taipei 101的房型還是露天泳池，不僅可以看煙火、享受360度無遮擋的101大樓夜景，都可以拍出絕美101美照！不過根據寒舍集團表示，目前飯店跨年檔期通通都搶購一空，只能祈禱有人提早退房，或是先觀賞攝影達人Molly拍攝的美景過過乾癮。

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國父紀念館

距離台北市政府步行約8分鐘距離，國父紀念館廣場地形空曠寬敞，不只是平時市民休閒散步的好所在，攝影迷可在廣場任何一個角落都能清楚拍到整支台北101建築物！

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四四南村

充滿眷村風情與文青風格的四四南村，平時就是國內外旅客必訪景點，除了完整保留舊時代的房屋特色，抬頭往上就能看到整棟101大樓，更能與週遭高樓建築形成新舊交融的美景，但由於位於101的西南方，有可能會煙霧瀰漫，想前往者不妨先查詢當天氣象風象預報。

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吳興幼稚園

每年101附近人滿為患，若不想待在一級戰區又想好好拍美照，不妨選擇去附近巷弄中拍攝，吳興幼兒園位於信義區松仁路巷弄中，這裡相較寧靜許多，小巷弄中窺見台北101更有味道！

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嘟嘟房停車場 八德立體站

距離台北市政府大約6分鐘車程距離，這裡是攝影達人Molly特別推薦的私房景點，只要停車就能走上天台拍攝整個大台北夜景，台北101、遠雄大樓一口氣收入，還能連愛車一同入鏡。

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虎山步道、虎山峰觀景台

由福德街221巷上來，往虎山入口處步行進入，應該是熱愛俯瞰全台北市日、夜景的攝影達人們不陌生的絕佳拍攝點，不僅可以享受大自然芬多精的洗禮，跨年夜拍攝還能將全台北市的夜景與煙火都收入，虎山步道、虎山峰都是CP值超高的賞煙花瞭望點。

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象山步道

鄰近淡水信義線捷運象山站，象山步道是國內外網友登高拍攝台北市景及台北101的第一選擇，這裡也是觀看跨年煙火及燈光秀的絕佳點，除了台北大地處推薦6個步道中途的觀賞點，包括：攝手平台、六巨石、攝影平台、煙火平台、永春崗平台和超然亭，皆為視野遼闊的煙花瞭望點，更值得一提的是象山峰旁打造全新「鑽石平台」。

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貓空

若擔心101週邊交通及捷運人擠人的民眾，文山區的貓空是不錯的選擇，雖然視野上看101大樓就只有一小部份。不過因為夜景華麗無比，不妨參考大地處推薦的飛龍步道樟山寺、登高步道望遠亭、樟湖步道聆風亭、樟樹步道晃腳亭4處絕佳地點，欣賞與眾不同的跨年煙火。

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碧山露營場

「碧山露營場」是北市唯二免費露營場，今年四月新增全長80公尺的空中廊道已成為人氣景點，此處位內湖碧山至高點上，S型空中廊道，不但可以欣賞一旁的白石湖吊橋，天氣好時還能眺望松山機場的飛機起落，及遙望東南方的台北101煙花，是跨年私房好去處。

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101大樓下方

最後攝影達人Molly為大家帶來一處特殊拍攝點，超級鄰近台北101大樓本體，位於市政路與信義路五段交接一帶的造景樹燈下，這個拍攝角度頗考驗攝影師的拍攝技巧，而在人山人海的跨年夜當日恐較難拍出唯美作品，不妨成為一處平時逛街美拍想與整支101大樓同框的網美拍攝點。

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