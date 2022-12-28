101煙火隱藏版攝影點！象山全新「鑽石平台」一眼盡收跨年煙火與台北美景

想好去哪看101煙火了嗎？即將迎來全新的2023年，在2022年的最後一天當然少不了震撼絢麗的台北101煙火秀，本次將帶來長達300秒的跨年煙火，並結合光束燈、雷射等戶外光效，帶來360度展演。「象山

2022-12-28 15:30