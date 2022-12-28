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101煙火隱藏版攝影點！象山全新「鑽石平台」一眼盡收跨年煙火與台北美景

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／台北101臉書、台北市政府工務局大地工程處提供
圖／台北101臉書、台北市政府工務局大地工程處提供

想好去哪看101煙火了嗎？即將迎來全新的2023年，在2022年的最後一天當然少不了震撼絢麗的台北101煙火秀，本次將帶來長達300秒的跨年煙火，並結合光束燈、雷射等戶外光效，帶來360度展演。「象山」肯定是攝影迷的拍攝最佳首選，不過除了攝手平台、六巨石、攝影平台、超然亭、煙火平台及永春崗平台外，今年又多了一個隱藏版攝影點！

六巨石。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
六巨石。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

煙火平台。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
煙火平台。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

攝影平台。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
攝影平台。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

101煙火最新隱藏版攝影點！今年，大地處在象山峰旁打造了全新的「鑽石造景平台」，不僅有打卡亮點的鑽石及愛心形狀小象裝置藝術，還能遠眺台北第一高樓101，將大台北美景盡收眼底，更為跨年煙火大大加分！此外，鄰近的虎山峰、豹山峰及九五峰步道等地也是CP值超高的賞煙花瞭望點，多點選擇、從不同視角感受跨年煙火的璀璨與美麗吧！

鑽石造景平台。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
鑽石造景平台。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

攝手平台。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
攝手平台。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

超然亭。圖／台北市政府工務局大地工程處提供
超然亭。圖／台北市政府工務局大地工程處提供

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跨年 台北101 裝置藝術 步道 煙火秀

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