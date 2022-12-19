2023全台跨年演唱會懶人包一次看！大咖歌手＋煙火秀統統都有

圖左／台北101提供圖右／高雄市文化局提供

再不到兩週，2022就要結束了，緊接著就是最讓人期待2023的到來。UDN小編也跟大家一樣期待，特地整理全台重量級跨年演唱會懶人包，從華語大咖歌手再到韓國人氣女團與各類煙火秀統統都有，一次來看看吧！

臺北最High新年城2023跨年晚會

「臺北最High新年城2023跨年晚會」這回可說是非常誠意，祭出超大卡司表演嘉賓，有金曲「四封」的A咖歌后蔡健雅、金曲鐵肺女王彭佳慧、療癒天后劉若英、創作才子韋禮安、天團玖壹壹、靈魂女聲9m88與號稱「韓國碧昂絲」的孝琳，其他還有金曲台語歌王許富凱、理想混蛋、血肉果汁機、美秀樂團與拿過金曲年度專輯的ABAO阿爆等，主持人有金鐘等級的Lulu，卡司真的超強。不僅如此，舞台設計首創「抽屜」舞台，強調科技聲光視覺與聽覺的饗宴。至於跨年煙火秀有300秒，以「關懷世界閃耀夢想」為主題，真的令人期待。

地點：台北市民廣場

官網：https://2023.newyear.taipei/index.aspx

台北101 2022-2023跨年煙火大秀動畫預告。圖／台北101提供

圖／臺北市政府提供

2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會

桃園也不遑多讓，結合日韓重量級卡司，包含日本「國民姐夫」AKIRA將攜手放浪兄弟團員SHOKICHI作為開場，韓國則有南韓人氣女團VIVIZ壓軸倒數，另外也有台灣大勢男團Ozone與女團PINK FUN、丁噹、蕭秉治、鼓鼓、吳卓源、熊仔、J.Sheon、同理、宇宙人與白安等，也有精彩煙火秀一起陪伴大家迎向2023年！

地點：桃園高鐵站前廣場

官網：https://nye2023.tycg.gov.tw

圖／桃園跨年演唱會官網

2023新竹縣公益慈善跨年晚會

「2023新竹縣公益慈善跨年晚會」的主題為「竹縣領航，讓愛飛揚」，卡司包含超熱門「雙男神」歌手周興哲及Bii畢書盡，不僅如此，還有「菱格世代DD52」選秀節目出身的冠軍女團G.O.F，煙火秀高達180秒！

地點：新竹縣政府前廣場

圖／新竹縣政府提供

2023台中麗寶跨年演唱會

台中麗寶樂園這回可說是砸重本，邀請多名巨星卡司隆重登場，光是超夯男團原子少年就有天王星、AcQUA源少年、木星等，其他還有告五人、旺福、魏嘉瑩、熊仔、琳誼與郭芝吟等。而亮點不得不提「全台最大摩天輪」天空之夢動畫秀，有三面景觀外，還會施放330秒的夢幻煙火秀，真的可以去！

臉書：https://www.facebook.com/LihPaoLand

地點：麗寶樂園渡假區 第二停車場

圖／麗寶樂園提供

台南好Young跨年晚會

提到南部跨年一定要推薦「台南好Young跨年晚會」，將由「地質學家」炎亞綸擔任主持人，而演唱卡司陣容超強，有兩位金曲歌后魏如萱與艾怡良，人氣團體五堅情、韓團EPEX、日本女團Fruits Zipper與造夢者樂團等，其他還有范逸臣、Tank吕建中、FIR阿沁、陳建寧、孫盛希、麋先生、楊宇騰Yu、大支、艾薇、Crispy脆樂團、HowZ與莫凡新，可以好好安排美食跨年之旅了！

臉書：https://www.facebook.com/tainanyoungdec

地點：臺南市政府永華市政中心西側廣場

圖／臺南好Young提供

2023跨年高雄亞灣未來市演場會

高雄的發展有目共睹，這回為了迎接2023年新生活，特地推出跨年連兩天演唱會＋放煙火，還有除了有夢時代演唱會外，元旦日還有「高流幸福式」演唱會，真的相當於「跨年跨2次」，搭配超強演出卡司，2次主場、2次演唱會與2次煙火，真的不能錯過。12月31日推出超夢幻組合降臨，包含金曲歌后艾怡良、抒情饒舌歌手高爾宣、鄉民最愛吳卓源與甜酷歌手Kimberley Chen陳芳語等四大卡司；至於1月1日在高流戶外場地「海風廣場」舉辦，演出卡司則有韋禮安、林宥嘉、熊仔、蘇慧倫、9m88、蕭秉治、白安、TRASH與林宗興等，完全雙面享受。

地點：夢時代時代大道、高雄流行音樂中心海風廣場

圖／高雄市文化局提供

「東漂去旅行」2023台東跨年晚會

「2023台東跨年晚會」這回超夯，除了是慣例迎接全台第一道曙光的縣市，這回卡司超大，以「東漂去旅行」為主題邀請到了金曲歌王吳青峰、盧廣仲、MC Hot Dog熱狗、家家、Karencici、Matzka、舒米恩、創作歌手Zooey Wonder黃玠瑋、Ponay的原式大樂隊等，並將於台東市海濱公園舉辦，敬請期待了！

臉書：https://www.facebook.com/089.taitung.party

地點：台東市海濱公園

圖／台東跨年晚會臉書粉專提供

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