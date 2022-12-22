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冬至習俗大不同！吃餃子還是湯圓？網嘆「吃退燒藥」掀討論衝上熱搜
冬至就要吃湯圓啊！今(22)日是冬至，不少人已曬出美味湯圓照，而在微博也出現一個「微信冬至限時狀態」的相關熱搜。12月22日是二十四節氣中第22個，準點一到，社群通訊軟體「微信」便上線了兩個限時狀態－「吃餃子」及「吃元宵」，讓使用者可在狀態進行設置，不過受到各地習俗不同，這2個選項也引起了廣大討論。
今(22)日冬至，「微信」上線了「吃餃子」及「吃元宵」兩個限時狀態，掀起網友發表意見，並衝上了微博熱搜。有網友表示「我記得不應該是吃湯圓嗎」、「四川人民是吃羊肉」、「我們這邊吃餃子」等各式不同習俗，更有網友無奈發言「吃布洛芬(解熱止痛藥)」、「吃退燒藥」、「吃藥才現實」，小小嘲諷了確診及疫情下的過節現況。
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