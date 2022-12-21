冬至「6大禁忌」恐衰運 情侶別碰這2事 「8大習俗」想開運、招財一定要看！

冬至將至！ 今年12月22日是24節氣中的冬至，俗稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」等，許多人在這天按照習俗與家人團聚吃湯圓，對此命理專家清水孟國際塔羅小孟老師統整6大禁忌，千萬別誤觸，恐會衰運一整年，亦再提醒8大習俗可照著作，讓你有機會開運、招財一整年。

冬至「6大禁忌」注意：

一、情侶間不可進行房事：因冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神

二、晚上要避免外出：在《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至對古人來說為鬼節，小孟老師建議晚上9點後不要外出，若必要外出，可攜帶鹽巴。

三、嫁出去的媳婦不要回娘家：因為冬至氣溫寒冷，若媳婦回娘家，在途中感冒生病，傳染給長輩，在冬天生病會更加嚴重

四、不宜熬夜晚睡：因冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降、陰氣旺盛，導致氣場欠佳，又冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。

五、冬至吃湯圓一定要雙數：若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福

六、冬至當天忌逞凶鬥狠：因冬至為節氣變化之日，小孟老師提醒，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。

示意圖／ingimage

8項「冬至習俗」帶來福氣、累積好運：

一、在白天祭拜神明、祖先、地基主：感謝神靈過去一年的辛苦護持，祈盼來年再多加幫忙保佑。準備供品：三牲、四果、湯圓3碗、發粿、茶或酒3杯。紙錢：拜神明使用刈金、壽金、地公金；拜祖先使用刈金或銀紙都可以。

二、吃湯圓：冬至吃湯圓代表圓滿如意，單身者可旺桃花，想要求財者會出現財富圓滿如意，人際上也會人事滿滿，家庭上也會家庭和樂幸福美滿，建議紅白湯圓一起吃，可以陰陽調合旺5年。另外，民間有「吃了湯圓大一歲」之說，因此讓小孩吃湯圓也等於小孩大了一歲，有添歲的意涵。

三、吃水餃：冬至吃水餃可以旺財富，因為餃子象徵財寶，吃下後能讓你財氣飽滿，招財進寶。

四、吃豬腳麵線：冬至吃豬腳麵線能去穢氣煞氣，還能延壽破除太歲卡關，尤其今年屬虎、猴、蛇、豬運勢較差特別要吃。

五、吃年糕：冬至後象徵新的氣息，因此吃年糕吃的甜甜的好過冬，也代表又一年的開始。

六、冬至送鞋：唐朝「中華古今注」記：「漢有繡鴛鴦履，昭帝令冬至日上舅、姑」。古人在冬至晚輩會買鞋子送給舅舅與姑姑，演變到現今，成了舅舅與姑姑送鞋給外甥、侄兒，代表幫晚輩添衣，如同添歲。

七、冬至進補：冬至黑夜較長也較冷，因此適合冬令進補，古人會在這一天燉羊肉或煮麻油雞湯來喝。

八、吃餛飩：南宋時民間有「冬至餛飩夏至麵」的俗諺，代表冬至為白天較短夜較長，隔天恢復正常白天長夜晚短，有混沌初開的意謂，如同盤古開天闢地祝賀大地初始，也代表惡運結束，好運將來。

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☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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