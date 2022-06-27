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奧客的剋星！Karen餐廳「100%無禮服務」附贈白眼＋鼓勵客訴　史上最M付錢受氣

聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖／Karen’s Diner Birmingham臉書專頁
圖／Karen’s Diner Birmingham臉書專頁

星級餐飲服務是許多人所嚮往的頂級用餐享受，亦有不少服務業盲目執行「顧客永遠是對的」的想法，面對奧客的對應方式也成了各家店最大的苦惱。不過來自澳洲的「Karen's Diner」反其道而行，特別打造一家主打「無禮服務」的西式餐廳，服務生臭臉、中指及沒禮貌的口氣樣樣來，還開放客人跟店員吵架，到店的民眾不僅不生氣，還吸引越來越多人朝聖，目前共有9家門市，全新英國伯明翰（Birmingham）門市將於9/2正式開幕。

圖／Karen’s Diner Birmingham臉書專頁
圖／Karen’s Diner Birmingham臉書專頁

澳洲話題性極高的「Karen's Diner」提供各式漢堡、甜點、飲料等，不過最大的特色莫過於惡劣的服務。餐廳從文宣開始表示「我們一點都不期待見到你」、「我們迫不及待挖苦你的人生」、「做人沒有態度不要來」；到了現場則有受訓「不親切」的服務生面無表情招待，像是用不溫和的口氣摻雜粗口詢問「你需要什麼」、「滾開」、「走開，你擋著我了」，典型的桌邊服務也在簡單問候後對客人表示「不必回答，因為我不在乎」，讓到店的客人挑戰最荒謬的用餐體驗，也開放回嘴、客訴。

圖／Karen’s Diner Birmingham臉書專頁
圖／Karen’s Diner Birmingham臉書專頁

圖／Karen’s Diner Birmingham臉書專頁
圖／Karen’s Diner Birmingham臉書專頁

雖然付錢還要受氣，但這裡也像是大家宣洩壓力的庇護所，員工無禮的服務也會守著底線，像是絕對不人身攻擊。有趣的現實反串意外增添了趣味性，令這家店聲名大噪，從澳洲展店至英國，除了曼彻斯特，最新伯明翰分店即將於9/2登場，即日開放訂位。值得一提的是，餐廳獨家推出開幕活動，幸運兒將能獲得官方招待100元英鎊的餐點，當然，有個性的「Karen's Diner」也表示，帳單少過100英鎊絕不會找零啦！

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主題餐廳 澳洲 英國

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