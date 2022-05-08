一周數位爆報／蘋果類筆電原來長這樣 你還沒玩？超廢「Pointer Pointer」網站狂指游標玩到笑

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

實用度：★★★★★ 小編評語：原來可以共用4代保護套耶！

YouTube頻道「蘋果爹」開箱紫色版iPad Air 5。（翻攝自YouTube頻道「蘋果爹」）

消耗時間度：★★★★★ 小編評語：真的太神奇！一定要給5顆星，真的玩一玩會一直不斷玩下去耶～。

滑鼠游標不管指向哪裡，該網站都能找到對應的照片。令網友覺得太神奇。（翻攝自Pointer Pointer網站）

期待度：★★★★★ 小編評語：隨著日子越來越近，真的要開始存錢準備買它了。

外媒曝此次iPhone 14的亮相日期應該不會延後。（翻攝自推特theapplehub）

懶惰度：★★★★☆ 小編評語：要懶惰的話，就算100個鬧鐘還是會大睡一場。

許多人每天身陷賴床輪迴中。示意圖/Ingimage

懸疑度：★★★★★ 小編評語：猜不透蘋果現在想把MacBook和iPad變成怎樣，不過這台「類筆電」真的看起來好眼熟，一直有別家筆電的影子…。

蘋果的iPad鉸鏈式鍵盤配件專利顯示，該鍵盤配件擁有多種安裝方式，可以將平板與鍵盤結合。（翻攝自patentlyapple網站）

傷心度：★★★★☆ 小編評語：WhatsApp前高層應該可以感受到「真心換絕情」。

WhatsApp於2014年以6525億元出售給臉書。 示意圖／法新社

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