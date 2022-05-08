一周數位爆報／蘋果類筆電原來長這樣 你還沒玩？超廢「Pointer Pointer」網站狂指游標玩到笑

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搭載M1晶片的iPad Air 5是否那麼好用呢？YouTube頻道「蘋果爹」開箱紫色版iPad Air 5，蘋果爹觀察到iPad Air 5的機身設計像是喇叭挖孔、相機大小、磁鐵排列等，都跟第4代一樣，顯示新款要使用舊的配件（如保護殼）也是可行。（繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：原來可以共用4代保護套耶！
這真的好意味不明啊！日前有網友分享討論度激增的網站「Pointer Pointer」，唯一功能就是用照片「指著」你游標的位置，其他網友使用後紛紛說「超廢欸好好笑」、「怎麼這麼用心做這種事」。（繼續閱讀…）
消耗時間度：★★★★★
小編評語：真的太神奇！一定要給5顆星，真的玩一玩會一直不斷玩下去耶～。
iPhone 14系列「連環爆」，除了外觀有所變化、價格也疑似曝光外，現在外媒可能也掌握到此次iPhone 14的亮相日期。（繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：隨著日子越來越近，真的要開始存錢準備買它了。
許多人每天受賴床之苦，常常手機鬧鐘一響就按下「稍後提醒」，結果越睡越久。有網友在「爆廢公社」分享，她會替鬧鐘設定不同標籤，鞭策自己趕快起床，雖不一定每次都見效，但也不失為一種方法。（繼續閱讀…）
懶惰度：★★★★☆
小編評語：要懶惰的話，就算100個鬧鐘還是會大睡一場。
這樣算「變形平板」還是「類筆電」呢？蘋果（Apple）2月申請iPad鉸鏈式鍵盤配件專利，在5月3日正式取得美國專利及商標局授予的專利。而該配件可讓iPad有多種安裝方法，可將鍵盤與螢幕結合，甚至是2塊螢幕拼在一起也行。（繼續閱讀…）
懸疑度：★★★★★
小編評語：猜不透蘋果現在想把MacBook和iPad變成怎樣，不過這台「類筆電」真的看起來好眼熟，一直有別家筆電的影子…。
WhatsApp 在 2014 以 220 億美元（約新台幣6525億元）出售給 Facebook，是當年科技業最受矚目的大型併購案之一；但收購幾年之後 WhatsApp 高層就紛紛出走，最近就連前商務長 Neeraj Arora 公開表示他「後悔」把公司賣給 Facebook。（繼續閱讀…）
傷心度：★★★★☆
小編評語：WhatsApp前高層應該可以感受到「真心換絕情」。
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日本經濟新聞報導，近來網路上發展出 NFT 數位名片、NFT 租賃服務、甚至有公司將員工的履歷資料作成 NFT 數據，應用在企業的數位轉型上。至今為止的「投機」要素開始淡化，恢復其原本作為數位證明的實
Google與推出歐護 (OFF!)防蚊液的美國莊臣 (SC Johnson)合作，透過Google Cloud雲端服務進行數據分析，打造可預測夏季蚊蟲遷移動態的預測平台「Off!Cast」。
去年，印度儲備銀行通過的一項裁決規定，銀行、金融機構等在完成自動可再生訂閱的信用卡和借記卡交易之前，需要獲得批准。意味印度的客戶不再能夠使用借記卡或信用卡，用他們的 Apple ID 進行訂閱和購買應
根據《愛瘋日報》報導，歐盟委員會今天正式宣布，反對美國 Apple 公司限制第三方服務訪問 iPhone 的 NFC 功能，從而限制 iOS 行動錢包的競爭。網際網路第三方支付服務商 PayPal，是
網易遊戲稍早宣布於德州奧斯汀成立第一間位於美國的遊戲工作室Jackalope Games，預計投入PC及家用主機遊戲內容製作。
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