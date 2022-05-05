蘋果推出「類筆電」？iPad新專利接鍵盤出現macOS系統 還能這樣做
這樣算「變形平板」還是「類筆電」呢？蘋果（Apple）2月申請iPad鉸鏈式鍵盤配件專利，在5月3日正式取得美國專利及商標局授予的專利。而該配件可讓iPad有多種安裝方法，可將鍵盤與螢幕結合，甚至是2塊螢幕拼在一起也行。
據外媒報導，蘋果獲得的iPad鉸鏈式鍵盤配件專利顯示，該鍵盤配件擁有多種安裝方式，可以將平板與鍵盤結合，並提到鍵盤鉸鏈區域有提供額外接孔，支援其他裝置，像是麥克風、相機等。除此之外，鉸鏈部分也能磁吸Apple Pencil，相當方便。
從專利上也清楚可見，當iPad接上鍵盤時，外型就會像筆電MacBook，某種程度算是「類筆電」，且能反折、摺疊起來使用，該模式就像ASUS、HP、MSI等大廠推出的翻轉筆電。除此之外，透過鉸鏈裝置，還能將2塊iPad合併起來變成雙螢幕（或是將下半部當成觸控鍵盤使用），用途非常多元。
不過讓外媒好奇的是，目前iPad和Mac系列各自都有作業系統iPadOS及MacOS運作，但這次的專利卻顯示出iPad使用類似MacOS的系統，似乎蘋果在未來可能會將兩種裝置共用作業系統，讓iPad有新型態的樣貌出現。
但依照蘋果以往的邏輯，雖然像是iPad Pro採用與筆電相同的M1晶片，但要取代MacBook，iPad在操作上還是沒有像筆電那麼方便，也有用戶認為，iPad不需要像MacBook一樣擁有那麼多的功能，就看蘋果後續的立場為何了。
▪ 【好笑】笑！「Pointer Pointer」網站隨機用照片指游標位置 網友沉迷喊超廢：會玩半小時
▪ 【快報】蘋果iPhone 14延後或準時亮相？外媒點出這2天發表、新色也曝光
▪ 【教學】IG限動可加音樂玩給你看 實測23年前〈ㄘㄨㄚˋ冰進行曲〉也能播
▪ iPhone 14系列變貴看不到甜甜價！價格曝光全因這關鍵
▪ 【實玩】Nintendo Switch Sports體感手玩到受傷！3D苦手玩足球會哭哭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言