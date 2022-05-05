蘋果推出「類筆電」？iPad新專利接鍵盤出現macOS系統 還能這樣做

這樣算「變形平板」還是「類筆電」呢？蘋果（Apple）2月申請iPad鉸鏈式鍵盤配件專利，在5月3日正式取得美國專利及商標局授予的專利。而該配件可讓iPad有多種安裝方法，可將鍵盤與螢幕結合，甚至是2塊螢幕拼在一起也行。

蘋果的iPad鉸鏈式鍵盤配件專利顯示，該鍵盤配件擁有多種安裝方式，可以將平板與鍵盤結合。（翻攝自patentlyapple網站）

據外媒報導，蘋果獲得的iPad鉸鏈式鍵盤配件專利顯示，該鍵盤配件擁有多種安裝方式，可以將平板與鍵盤結合，並提到鍵盤鉸鏈區域有提供額外接孔，支援其他裝置，像是麥克風、相機等。除此之外，鉸鏈部分也能磁吸Apple Pencil，相當方便。

鉸鏈鍵盤裝置提供接孔可支援其他配件，像是麥克風或相機等；鉸鏈部分也能磁吸Apple Pencil。（翻攝自patentlyapple網站）

從專利上也清楚可見，當iPad接上鍵盤時，外型就會像筆電MacBook，某種程度算是「類筆電」，且能反折、摺疊起來使用，該模式就像ASUS、HP、MSI等大廠推出的翻轉筆電。除此之外，透過鉸鏈裝置，還能將2塊iPad合併起來變成雙螢幕（或是將下半部當成觸控鍵盤使用），用途非常多元。

不過讓外媒好奇的是，目前iPad和Mac系列各自都有作業系統iPadOS及MacOS運作，但這次的專利卻顯示出iPad使用類似MacOS的系統，似乎蘋果在未來可能會將兩種裝置共用作業系統，讓iPad有新型態的樣貌出現。

新的專利顯示，iPad使用類似MacOS的系統，還有視窗可以操作。（翻攝自patentlyapple網站）

但依照蘋果以往的邏輯，雖然像是iPad Pro採用與筆電相同的M1晶片，但要取代MacBook，iPad在操作上還是沒有像筆電那麼方便，也有用戶認為，iPad不需要像MacBook一樣擁有那麼多的功能，就看蘋果後續的立場為何了。

該專利還顯示，蘋果可將2塊iPad結合起來變成雙螢幕。（翻攝自patentlyapple網站）

新的專利顯示，不僅可將鍵盤跟平板結合，還可以反折，類似現今Asus、MSI等大廠推出的翻轉筆電。（翻攝自patentlyapple網站）

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