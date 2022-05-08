開箱影片／iPad Air 5很威嗎？蘋果爹實測玩《原神》 檢驗國外災情真相曝光
搭載M1晶片的iPad Air 5是否那麼好用呢？YouTube頻道「蘋果爹」開箱紫色版iPad Air 5，蘋果爹觀察到iPad Air 5的機身設計像是喇叭挖孔、相機大小、磁鐵排列等，都跟第4代一樣，顯示新款要使用舊的配件（如保護殼）也是可行。他測試iPad Air 5玩《原神》，開啟App速度比舊款快1至2秒，遊玩15分鐘後，機身溫度從24度升至29度，舊款則從24度升至34度。
蘋果爹也實測iMovie影片輸出功能，以10分鐘影片配濾鏡為例，M1晶片的iPad Air 5花了5分36秒，A14晶片的iPad Air 4為6分16秒，認為並無太大差異；國外網友曾傳出扳弄iPad Air 5機身時，會聽到「卡卡聲」，壓背板也會聽到內部主機板被敲擊聲音，不過蘋果爹實測並無發生類似情況，他表示，國外論壇稱災情較集中在藍色款iPad Air 5，建議「盡量避免去買到藍色那一款」。他總結，有iPad Air 4的人，不一定要火速升級至5代。iPad Air 5定價1萬7900元起。
iPad Air 5超輕盈
【大小】247.6 x 178.5 x 6.1 mm
【重量】Wi-Fi版：461g／Wi-Fi + 行動網路機型：462g
【容量】64 GB／256GB
【顏色】太空灰色、星光色、粉紅色、紫色、藍色
【螢幕尺寸】10.9吋
【處理器】Apple M1 晶片
【相機】主鏡頭：1200萬像素廣角相機，ƒ/1.8光圈／前鏡頭：1200萬像素超廣角前置相機，122°視角、ƒ/2.4光圈
【充電方式】USB-C
【續航力】Wi-Fi無線上網或觀賞影片最長可達10小時；使用行動數據網路上網最長可達9小時
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