笑！「Pointer Pointer」網站隨機用照片指游標位置 網友沉迷喊超廢：會玩半小時
這真的好意味不明啊！日前有網友分享討論度激增的網站「Pointer Pointer」，唯一功能就是用照片「指著」你游標的位置，其他網友使用後紛紛說「超廢欸好好笑」、「怎麼這麼用心做這種事」。
一名網友在批踢踢（PTT）八卦版表示，他發現一個有趣的網站「Pointer Pointer」，而該網站的唯一功能，就是會指著自己滑鼠游標位置，經《聯合新聞網》實測，連平板像是iPad或手機都可以玩。遊玩方法很簡單：
1.進入該網站後，將滑鼠游標停在網頁的某處。
2.會跑出「Finding pointer... Please hold still.」字串後，隨機生成1張照片可以剛剛好指著你游標的位置。
在臉書社團「小廢物俱樂部」也有人分享該段操作影片，引來不少網友討論。網友笑稱「不懂這個網站的用意在哪」、「試了一下，真是又廢又酷又浪費才能XDDD」、「認真建議大家不要進去玩這個網頁，會動不動就半個小時過去...。」、「好有趣哪來這麼多照片」、「這好好玩喔，不想工作的時候很適合」、「工程師的幽默真的很特別」、「都找得到剛好的圖」、「超廢但很舒壓。」
▋ 相關連結
來玩「Pointer Pointer」
▪ 【實玩】Nintendo Switch Sports體感手玩到受傷！3D苦手玩足球會哭哭
▪ 【周報】謝謝馬斯克買推特「解放」AV女優 蘋果DIY商店賣這根針妖壽貴！
▪ Google Maps也能當抓猴神器？簡單3步設定...小心去哪被抓包
▪ 【教學】搞砸Google共用試算表怎辦？3步驟悄悄還原內容
▪ 【實用】82%電池健康度好慘、撐不到iPhone 14了嗎 蘋果蓄電4招＋3撇步曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言