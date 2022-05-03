笑！「Pointer Pointer」網站隨機用照片指游標位置 網友沉迷喊超廢：會玩半小時

這真的好意味不明啊！日前有網友分享討論度激增的網站「Pointer Pointer」，唯一功能就是用照片「指著」你游標的位置，其他網友使用後紛紛說「超廢欸好好笑」、「怎麼這麼用心做這種事」。

一名網友在批踢踢（PTT）八卦版表示，他發現一個有趣的網站「Pointer Pointer」，而該網站的唯一功能，就是會指著自己滑鼠游標位置，經《聯合新聞網》實測，連平板像是iPad或手機都可以玩。遊玩方法很簡單：

1.進入該網站後，將滑鼠游標停在網頁的某處。 2.會跑出「Finding pointer... Please hold still.」字串後，隨機生成1張照片可以剛剛好指著你游標的位置。 進入「Pointer Pointer」網站後，將滑鼠游標停在網頁的某處，會跑出「Finding pointer... Please hold still.」就會出現指著游標的照片。（翻攝自Pointer Pointer網站）

在臉書社團「小廢物俱樂部」也有人分享該段操作影片，引來不少網友討論。網友笑稱「不懂這個網站的用意在哪」、「試了一下，真是又廢又酷又浪費才能XDDD」、「認真建議大家不要進去玩這個網頁，會動不動就半個小時過去...。」、「好有趣哪來這麼多照片」、「這好好玩喔，不想工作的時候很適合」、「工程師的幽默真的很特別」、「都找得到剛好的圖」、「超廢但很舒壓。」

網友看該網站照片指著游標的位置的功能，笑歪「工程師的幽默真的很特別」。（翻攝自Pointer Pointer網站）

滑鼠游標不管指向哪裡，該網站都能找到對應的照片。令網友覺得太神奇。（翻攝自Pointer Pointer網站）

▋ 相關連結 來玩「Pointer Pointer」

商品推薦