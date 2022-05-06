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手機鬧鐘一長串照樣賴床 她曬設定小撇步反應超兩極

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人每天身陷賴床輪迴中。示意圖/Ingimage
許多人每天身陷賴床輪迴中。示意圖/Ingimage

許多人每天受賴床之苦，常常手機鬧鐘一響就按下「稍後提醒」，結果越睡越久。有網友在「爆廢公社分享，她會替鬧鐘設定不同標籤，鞭策自己趕快起床，雖不一定每次都見效，但也不失為一種方法。

原PO分享，她每天早上9點前必須打卡上班，最近仔細看才發現，一長串的鬧鐘已設置到9點。而她也會幫每一個鬧鐘設定不同的鬧鐘標籤，如「還有45分鐘可以做白日夢！」、「我是該起床了嗎？」、「乾脆直接離職睡到底」等逗趣文字。她也在貼文中表示：「每次鬧鐘響這些很現實的字就會跑出來再次提醒自己！」

不少網友跟著貼出自己一長串的鬧鐘設定，但設定鬧鐘標籤的做法卻很兩極，「我也會編輯，預防兒子變孤兒」、「還好有人跟我一樣，我音樂還有不同，最早的是舒服的輕音樂提醒起床，賴床後那個用有點精神的音樂，快遲到的是吵死人的重金屬（怕吵家人，就會趕緊起來）」、「對我來說沒用，鬧鐘響超過10秒我就會很躁」、「以前會設一堆，現在只會設定一個鬧鐘，真的重要根本不用鬧鐘響就醒了」、「我是連看都不看直接按掉，醒來看相簿一堆鬧鐘介面截圖」。

網友曬出一長串鬧鐘，用標籤提醒自己趕緊起床。圖擷自爆廢公社
網友曬出一長串鬧鐘，用標籤提醒自己趕緊起床。圖擷自爆廢公社

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