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後悔賣給臉書 WhatsApp前高層怒批：當年誰知它是吐髒錢的科學怪人

聯合新聞網 / INSIDE
WhatsApp於2014年以6525億元出售給臉書。 示意圖／法新社
WhatsApp於2014年以6525億元出售給臉書。 示意圖／法新社

WhatsApp 前商務長 Neeraj Arora 痛批：「科技公司做錯事時就要承認。一開始沒人知道 Facebook 會成為吞噬使用者資料，並吐出髒錢的科學怪人。我們也不知道。」

WhatsApp 在 2014 以 220 億美元（約新台幣6525億元）出售給 Facebook，是當年科技業最受矚目的大型併購案之一；但收購幾年之後 WhatsApp 高層就紛紛出走，最近就連前商務長 Neeraj Arora 公開表示他「後悔」把公司賣給 Facebook。

Neeraj Arora 宣稱 2014 年 Facebook 收購 WhatsApp，曾要求 Facebook 不挖掘 WhatsApp 的使用者數據、不投放廣告、不做跨平台廣告追蹤，這些要求當年 Facebook 都親口答應，並承諾讓 WhatsApp 獨立營運，保證平台上沒有廣告、產品決策完全獨立，以及給予 Facebook 董事會席位，使雙方看起來更像合作夥伴關係。

但到了今天，WhatsApp 雖變成 Facebook 第二大平台，但 Neeraj Arora 痛批「WhatsApp 原是我們努力為整個世界打造的產品，但現在的 WhatsApp 只是殘影罷了，」「科技公司做錯事時就要承認。一開始沒人知道 Facebook 會成為吞噬使用者資料，並吐出髒錢的科學怪人。我們也不知道。」

雖然 WhatsApp 到現在為止仍沒有廣告，但卻曾在去年欲推出新隱私政策遭到撻伐，並在 9 月因違反歐盟個資法，遭罰 2.25 億歐元，當時愛爾蘭資料保護委員會指出 WhatsApp 僅向歐盟地區使用者披露 41% 的個資與隱私政策，沒有使用者清楚交代平台蒐集個人資料的方式，也沒有表示如何跟母公司 Facebook 共用這些資訊。

自共同創辦人 Brain Acton 於 2017 年離開 WhatsApp 之後，Neeraj Arora 跟另一位 WhatsApp 共同創辦人 Jan Koum 也選擇在 2018 年出走，正好就是劍橋分析醜聞爆發那一年。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

WhatsApp Facebook 廣告 科學怪人

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