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蘋果iPhone 14延後或準時亮相？外媒點出這2天發表、新色也曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
外媒曝此次iPhone 14的亮相日期應該不會延後。（翻攝自推特theapplehub）
外媒曝此次iPhone 14的亮相日期應該不會延後。（翻攝自推特theapplehub）

iPhone 14系列「連環爆」，除了外觀有所變化、價格也疑似曝光外，現在外媒可能也掌握到此次iPhone 14的亮相日期。

外界一度傳出蘋果因產能問題，原本iPhone 14系列將在5月試產的計畫擱置，連帶影響量產，故發表會可能會延後10月才進行。不過外媒CENT表示，蘋果傾向在9月的第1個或第2個星期二發布其新款iPhone。像是去年的iPhone 13系列就在9月14日星期二發表、9月17日展開預購、9月24日開賣。

故他們推測，此次iPhone 14系列的發表會應該會在9月6日（周二）或9月13日（周二）亮相，9月9日或9月16日開放預購。

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根據爆料及模型圖顯示，蘋果iPhone 14系列將捨棄mini款，再推4款機種、2種尺寸，為iPhone 14（6.1吋）、首次推出的iPhone 14 Max（6.7吋）、iPhone 14 Pro（6.1吋）和 iPhone 14 Pro Max（6.7吋），其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的螢幕將改變以往瀏海外觀，改為類似「橫向驚嘆號」的挖孔螢幕設計。

粉紫色的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max模擬圖一樣可見鏡頭部分變得更大更凸。（翻攝自推特irishloms）
粉紫色的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max模擬圖一樣可見鏡頭部分變得更大更凸。（翻攝自推特irishloms）

另外，也有國外部落客表示，此次iPhone 14 Pro系列將會有粉紫色登場，著實令不少人期待。

價格部分也因匯率問題有所調漲，其中iPhone 14 Pro系列與iPhone 13 Pro系列相比，漲價100美元，但分析師樂觀看待此事，認為漲價不會影響銷量。

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max外觀從瀏海螢幕改成橫擺驚嘆號挖孔螢幕設計。（翻攝自推特irishloms）
iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max外觀從瀏海螢幕改成橫擺驚嘆號挖孔螢幕設計。（翻攝自推特irishloms）

從模擬圖顯示，此次iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max可能會有粉紫色出現。（翻攝自推特irishloms）
從模擬圖顯示，此次iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max可能會有粉紫色出現。（翻攝自推特irishloms）

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