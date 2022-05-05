蘋果iPhone 14延後或準時亮相？外媒點出這2天發表、新色也曝光
iPhone 14系列「連環爆」，除了外觀有所變化、價格也疑似曝光外，現在外媒可能也掌握到此次iPhone 14的亮相日期。
外界一度傳出蘋果因產能問題，原本iPhone 14系列將在5月試產的計畫擱置，連帶影響量產，故發表會可能會延後10月才進行。不過外媒CENT表示，蘋果傾向在9月的第1個或第2個星期二發布其新款iPhone。像是去年的iPhone 13系列就在9月14日星期二發表、9月17日展開預購、9月24日開賣。
故他們推測，此次iPhone 14系列的發表會應該會在9月6日（周二）或9月13日（周二）亮相，9月9日或9月16日開放預購。
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．iPhone 14系列變貴看不到甜甜價！價格曝光全因這關鍵
根據爆料及模型圖顯示，蘋果iPhone 14系列將捨棄mini款，再推4款機種、2種尺寸，為iPhone 14（6.1吋）、首次推出的iPhone 14 Max（6.7吋）、iPhone 14 Pro（6.1吋）和 iPhone 14 Pro Max（6.7吋），其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的螢幕將改變以往瀏海外觀，改為類似「橫向驚嘆號」的挖孔螢幕設計。
另外，也有國外部落客表示，此次iPhone 14 Pro系列將會有粉紫色登場，著實令不少人期待。
價格部分也因匯率問題有所調漲，其中iPhone 14 Pro系列與iPhone 13 Pro系列相比，漲價100美元，但分析師樂觀看待此事，認為漲價不會影響銷量。
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