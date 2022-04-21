iPhone 14 mini說掰掰多了這一款 Pro系列換臉大躍進、5大點激換機潮
隨著3月推出iPhone SE 3後，外界更期待9月發表的iPhone 14系列，傳出部分機型不會再有瀏海，從外流的模型機也發現將新增大尺寸版本及mini系列消失等，《聯合新聞網》幫你整理iPhone 14系列之相關消息。
iPhone 14 mini再見了
「9to5mac」報導，iPhone 14系列將推出4款手機。可別以為mini系列還存活著，從網路流傳的模型機可看出，這次不再推出iPhone 14 mini，而是在iPhone新增一款大螢幕手機「iPhone 14 Max」，也是首次推出非Pro版的大螢幕手機。
4款手機分別為：6.1吋的iPhone 14、iPhone 14 Pro，以及6.7吋的iPhone 14 Max及iPhone 14 Pro Max，基本款與旗艦款都補齊了大小尺寸，任君挑選。據傳6.7吋iPhone 14 Max價格可能落在900美元（約台幣26260元）左右。
iPhone 14與Pro版長相「分道揚鑣」
據了解，iPhone 14系列的外觀有很大的不同，像是iPhone 14與iPhone 14 Max仍為瀏海螢幕，與iPhone 13相同；但iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max螢幕會搭配全新的挖孔設計，類似橫擺的驚嘆號風格，更增加螢幕占比，光是這一點很可能就會吸引使用舊款iPhone的果粉換機了。
iPhone 14 Pro系列獨享更高規晶片
分析師郭明錤日前在推特表示，iPhone 14與iPhone 14 Max仍用A15晶片，而該晶片跟iPhone 13相同；iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max才會升級至A16晶片，區分2產品間的差異。
iPhone 14前鏡頭升級、Pro系列「更凸出」
分析師郭明錤表示，iPhone 14系列的4款手機前置鏡頭會升級至F1.9大光圈及自動對焦之功能。
其中，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的主鏡頭將更為凸出，原因是因為相較於iPhone 13 Pro系列僅有1200萬畫素，這次的iPhone 14 Pro系列將升級至4800萬畫素，4800萬畫素的CIS（CMOS Image Sensor）影像感測器之對角線長度將增加25至35%，鏡頭的凸起高度也會增加5至10%，也因此可能會改變主鏡頭的外觀。
靠衛星服務發出求救訊號
彭博社日前報導，iPhone 14系列傳出可能有衛星連接功能，若沒手機訊號時，可透過衛星網路向緊急服務和聯絡人發送文字簡訊，而該訊息會在「訊息」App以灰色氣泡方式出現，該服務技術未來也會運用在Apple Watch上。
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