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iPhone 14 mini說掰掰多了這一款 Pro系列換臉大躍進、5大點激換機潮

聯合新聞網 / 綜合報導
從模擬圖可見，iPhone 14 Pro系列鏡頭更為凸出。（翻攝自Arthur84577581推特）
從模擬圖可見，iPhone 14 Pro系列鏡頭更為凸出。（翻攝自Arthur84577581推特）

隨著3月推出iPhone SE 3後，外界更期待9月發表的iPhone 14系列，傳出部分機型不會再有瀏海，從外流的模型機也發現將新增大尺寸版本及mini系列消失等，《聯合新聞網》幫你整理iPhone 14系列之相關消息。

iPhone 14 mini再見了

「9to5mac」報導，iPhone 14系列將推出4款手機。可別以為mini系列還存活著，從網路流傳的模型機可看出，這次不再推出iPhone 14 mini，而是在iPhone新增一款大螢幕手機「iPhone 14 Max」，也是首次推出非Pro版的大螢幕手機。

快評實驗室外流一張模型機，上頭可見沒了iPhone 14 mini，但推出了6.7吋iPhone 14 Max。（翻攝自快評實驗室微博）
快評實驗室外流一張模型機，上頭可見沒了iPhone 14 mini，但推出了6.7吋iPhone 14 Max。（翻攝自快評實驗室微博）

4款手機分別為：6.1吋的iPhone 14、iPhone 14 Pro，以及6.7吋的iPhone 14 Max及iPhone 14 Pro Max，基本款與旗艦款都補齊了大小尺寸，任君挑選。據傳6.7吋iPhone 14 Max價格可能落在900美元（約台幣26260元）左右。

iPhone 14與Pro版長相「分道揚鑣」

據了解，iPhone 14系列的外觀有很大的不同，像是iPhone 14與iPhone 14 Max仍為瀏海螢幕，與iPhone 13相同；但iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max螢幕會搭配全新的挖孔設計，類似橫擺的驚嘆號風格，更增加螢幕占比，光是這一點很可能就會吸引使用舊款iPhone的果粉換機了。

iPhone 14 Pro系列流出的設計圖顯示，螢幕會搭配全新的挖孔設計，類似橫擺的驚嘆號風格，更增加螢幕占比。圖為疑似iPhone 14 Pro的設計圖。（翻攝自MaxWinebach推特）
iPhone 14 Pro系列流出的設計圖顯示，螢幕會搭配全新的挖孔設計，類似橫擺的驚嘆號風格，更增加螢幕占比。圖為疑似iPhone 14 Pro的設計圖。（翻攝自MaxWinebach推特）

iPhone 14 Pro系列流出的設計圖顯示，螢幕會搭配全新的挖孔設計，類似橫擺的驚嘆號風格，更增加螢幕占比。圖為疑似iPhone 14 Pro Max的設計圖。（翻攝自MaxWinebach推特）
iPhone 14 Pro系列流出的設計圖顯示，螢幕會搭配全新的挖孔設計，類似橫擺的驚嘆號風格，更增加螢幕占比。圖為疑似iPhone 14 Pro Max的設計圖。（翻攝自MaxWinebach推特）

iPhone 14 Pro系列獨享更高規晶片

分析師郭明錤日前在推特表示，iPhone 14與iPhone 14 Max仍用A15晶片，而該晶片跟iPhone 13相同；iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max才會升級至A16晶片，區分2產品間的差異。

iPhone 14前鏡頭升級、Pro系列「更凸出」

分析師郭明錤表示，iPhone 14系列的4款手機前置鏡頭會升級至F1.9大光圈及自動對焦之功能。

從模擬圖可見，iPhone 14 Pro系列鏡頭更為凸出。（翻攝自Arthur84577581推特）
從模擬圖可見，iPhone 14 Pro系列鏡頭更為凸出。（翻攝自Arthur84577581推特）

其中，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的主鏡頭將更為凸出，原因是因為相較於iPhone 13 Pro系列僅有1200萬畫素，這次的iPhone 14 Pro系列將升級至4800萬畫素，4800萬畫素的CIS（CMOS Image Sensor）影像感測器之對角線長度將增加25至35%，鏡頭的凸起高度也會增加5至10%，也因此可能會改變主鏡頭的外觀。

靠衛星服務發出求救訊號

彭博社日前報導，iPhone 14系列傳出可能有衛星連接功能，若沒手機訊號時，可透過衛星網路向緊急服務和聯絡人發送文字簡訊，而該訊息會在「訊息」App以灰色氣泡方式出現，該服務技術未來也會運用在Apple Watch上。

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