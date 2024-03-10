朱陸豪：從猴王到鬼王 不只是演出的再挑戰

【撰文／吳岳霖】

朱陸豪在《贗作鍾馗》裡至少有兩層挑戰，面向「鍾馗」這個角色。

第一層挑戰是在1997年後就再也沒演出的《鍾馗》一戲。背後涉及的不只是一個事件，似乎更是整個時代。

改編與詮釋《鍾馗》，是當年朱陸豪「回到」陸光劇隊的挑戰。他在33歲時，決定離開演員身分，先到復興劇團，後到復興劇校綜藝科擔任教職，只是在這3年間，才意識到自己還是喜歡舞台。以《美猴王》聞名的他替劇團與自己立下一個目標，他說：「如果要重新回到陸光（劇隊），我不要再演《美猴王》，希望我有個新戲。」同段時間裡，他看到戲曲名家裴豔玲飾演的鍾馗，讓他在陸光劇隊的允許下，與張義奎一同前往湖北，與編劇習志淦、編腔李連璧將其改編為京劇，並加入鍾馗從墳中出來後的噴火橋段，形成從生前的書生演到死後成神、嫁妹的全本《鍾馗》，順利於國家戲劇院演出。

後來陸光劇隊經整併，於1995年成為現今的國光劇團。在初成立的幾年，朱陸豪多是到國外巡演《美猴王》、《鍾馗》等戲，就在1997年發生前述提及的燒傷事件。相較於現今可見的戲曲噴火橋段，多半用相對安全、卻只能製造微弱火星的松香油，當年的《鍾馗》是口含去漬油往火把吐，效果驚人。從陸光到國光，已演過不上數十次，卻在此時發生意外。朱陸豪說：「吐了大概三、四口，回頭一想嘴巴還有一點油，就回過頭來再吐一次，沒想到這一吐，可能是冷氣，還是搞不清楚的原因，火就燒了回來，燒到了鬍子裡頭，往我的臉燒來。」當時趕緊到後台拆下鬍子，但仍是燒傷了。朱陸豪依然再次上台、完成演出，才趕緊送醫。那時距離前往德國，只剩差不多十餘天。

當年由於法規限制，在德國的演出並沒有噴火段落。但燒傷未癒的朱陸豪，要上妝、然後上場演出仍是件難事，最後雖透過金創藥秘方，讓他順利完成演出，但或多或少也埋下了他再次離開舞台的種子。幾年後，便因國際巡演的舟車勞頓，決定離開劇團。

「對我來說，這個陰影讓我不敢再演。因為要在台灣演出《鍾馗》，就一定得噴火，所以在德國演完之後，就再也沒有演了。」朱陸豪這麼說。不再演的不只是《鍾馗》，其實還有朱陸豪，很長時間轉戰影視，未演出京劇。

這次在《贋作鍾馗》裡面對到的第二層挑戰，並不是再次演《鍾馗》這齣戲，先是編導劉亮延對他提出的各種表演可能，包含邊用手指畫鍾馗妝容，邊唱出其中唱段，或是與德國女演員Ulrike Arnold、傀儡戲師傅薛熒源跨國與跨界合作；進一步是他得重新面對這段記憶與陰影——不只是被火燒傷，更有他在整個京劇轉型的時代裡，離開舞台的某種主動與不得已。

另一方面，從《七十三變》（2019）到這次的《贋作鍾馗》，朱陸豪都在面對不同層面的記憶。從猴王到鬼王，既是他不願被局限在固定角色的堅持，又都默默指向了他的家庭——《七十三變》重新詮釋家庭關係，或是《鍾馗》於「嫁妹」所寄託的家庭情感。

當年的火，並沒有在朱陸豪臉上留下疤痕，卻燒在他心口，烙成生命印記。他雖已可開玩笑說，或許是當年陸光劇隊解散時出演禁忌的關公戲《走麥城》，勢必得倒霉個幾年。（註）但是，在數年後掀起結痂，看著新生的皮膚，告訴著他，也面對觀眾：朱陸豪還在，也還在繼續挑戰自己。

註：梨園尊稱關公為「老爺」，飾演關公也成為京劇特殊行當「紅生」，演員必須有相對應的禁忌。特別是《走麥城》，講的是關公大意失荊州，敗走麥城，最後壯烈成仁升天，相傳演此戲褻瀆神明，戲班會解散，演員會倒楣。