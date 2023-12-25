上一秒抱著肚子哭鬧 下一秒正常玩耍？小心是嬰幼童「腸套疊」發病！

【編訪撰文／林宜屏、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

上一分鐘寶寶還在躁動大哭，下一分鐘就正常玩耍了？小心，寶寶在鬧脾氣或撒嬌，是有痛說不清！可能是兒科需要立刻處理的腹部急症「腸套疊」，初期腹痛表現！

一名 1 歲的小男嬰，在睡覺前突然躁動不安，小孩無法入睡也無法被安撫，所以焦急的媽媽帶著男嬰來急診求助。小孩並沒有發燒，也沒有任何呼吸道、腸胃道症狀，在診間當下的精神狀態也很好，但確實會有間歇性的哭鬧。在小兒科急診醫師詳細詢問以及理學檢查後，發現男嬰跟他哥哥在上禮拜都有腺病毒感染的過去病史。



細心的醫師為了排除腹部急症的可能性，立即施行腹部超音波，果不其然，在小朋友右上腹出現了腸子套住的超音波影像，準確診斷為嬰幼兒常見的腹部急症「腸套疊」。接著在醫師安排下，幾小時後男嬰接受空氣引導的腸套疊復位，過程順利且復位成功，症狀不但順利解除，也免除之後腸穿孔及腹膜炎之可能。



腸套疊好發2歲以下，兒科需立刻處理的腹部急症



台北市立聯合醫院忠孝院區小兒科主治醫師張育瑞表示，從上面的病例可以看出，是很典型嬰幼童腸套疊發病的過程。



何謂腸套疊？是指身體內兩段相近的小腸或大腸，因為淋巴結腫大、腫瘤、孟克爾憩室（Meckel's diverticulum，迴腸遠端憩室）或大腸息肉等原因，使得兩段腸子套在一起無法正常蠕動，進而引起病人間歇性腹痛。最常發生位置於迴盲瓣近端，白話來就是「小腸套進大腸」。



發生率男生與女生比約為3：1，一般發生在6個月到3歲之間，80%發生在2歲以內，以5到9月大的嬰兒最常發生，但大小孩跟青少年也還是有可能發生。



當腸子套住太久沒有立刻處理，腸子可能破裂並導致腹膜炎。因此「腸套疊」是兒科需要立刻處理的腹部急症。



腸套疊發病原因



「腸套疊」75%的病患是原發性的，大約5% 病例是因解剖結構異常所引起，如：腫瘤、孟克爾憩室或大腸息肉等。



30%病患可能是之前有病毒感染上呼吸道或是中耳炎或是腸道，因病毒感染造成的腸壁淋巴結增生有關，其中呼吸道腺病毒（C型）的病例最常被報導。



因此，大於2歲以上兒童發生腸套疊應需考慮是否有結構上異常，若是大於5歲以上則以淋巴瘤較為常見因素。



上一秒抱著肚子哭鬧，下一秒正常玩耍？小心是「腸套疊」發病！

臨床表現上，腸套疊通常表現為間歇性的劇烈腹痛，伴隨嘔吐、躁動不安、雙腿彎曲的用力及放聲大哭，有時也會出現嘔吐和血便。陣痛過後病患會顯的疲倦、臉色蒼白，大便可能出現類似草莓果醬膠狀黏液狀（current jelly stool），有時在腹部可摸到類似香腸形狀腫塊。但當病患呈現腹部僵直、腹脹、發燒等此時腸道可能已有壞死與絞窄現象。



值得注意的是，腸套疊的初期腹痛表現非常「戲劇化」，可能上一分鐘嬰幼兒還在躁動大哭，下一分鐘就在正常玩耍了，再加上兩歲以內的小朋友無法清楚表達自己的不舒服，因此腸套疊病發第一時間，病患常被家長誤認為在鬧脾氣或撒嬌。



張育瑞醫師還特別提醒家長，對於已經患有胃腸炎的兒童來說，診斷腸套疊也會特別困難，因為急性腸胃炎也有可間歇性腹痛或者嘔吐。當無法區分急性腸胃炎跟腸套疊時，進一步的影像檢查就相當必要，而超音波檢查是檢測腸套疊的首選方法。在超音波中看到「同心圓」或「甜甜圈」的影像，代表腸內的腸層已經套住並黏膜重疊。



優先以「非手術」式治療的腸套疊復位



確診腸套疊後，該如何處理？一般情況下，優先考慮「非手術」的腸套疊復位：在超音波或X光的引導下，從病人肛門嘗試灌入空氣、鋇劑或鹽水，利用灌入物體形成的壓力，把套住的腸子撐開，達成腸套疊復位的目標，成功率約為80-95%。但請注意「非手術」的腸套疊復位雖然方便且大致安全，仍有大約10%的腸套疊患者會出現復發，而大多數復發的時間點，發生在復位後72小時內。



如果腸套疊反覆復發，就要懷疑病人有腸構造的異常（如：腫瘤、孟克爾憩室或大腸息肉），這時候就要考慮進一步的檢查，甚至進行「手術」來復位。除此之外，如太晚診斷出腸套疊，病人已出現疑似腸壞死或穿孔、腹膜炎等併發症，也是直接考慮以「手術」方式來處理。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年12月號。