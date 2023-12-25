要先愛自己！蔡允潔：有快樂的媽媽 才會有快樂的家庭

【編訪撰文／林宜屏、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

媽媽要先愛自己！因為你要愛自己，才能夠發自內心的想去做這件事情，如果你很痛苦，而勉強自己去做這件事依然是痛苦，Happy wife Happy life！有快樂的老婆跟媽媽，才會有快樂的家庭！

2021到2022這兩年，對藝人蔡允潔來說是戲劇般的兩年！

2021年，因為子宮早衰，但仍懷抱做媽媽的夢想，當時單身的她去做了凍卵，沒想到同年年底在朋友的派對上遇到了F r a s e r（詹甫彥），交往半年閃婚，小倆口從求婚到2022年5月23日註冊結婚，只花了短短3天。



2022年12月25日，35歲的允潔，在聖誕節這天下午順利產下女兒「小福星」，體重4045公克，身高53公分，正式升格成媽媽。



不愛笑的摩羯座聖誕寶寶小福星



身為慢熟的魔羯座，快一歲的小福星拍照過程中表情始終很淡定，不愛笑。蔡允潔常在臉書粉專曬嬰，也常常會有粉絲會留言說：「為什麼不逗她笑啊？」、「為什麼她看起來不開心？」



「我女兒不是那種會喜歡笑的小孩，但是身為媽媽並不會想要她為了我的工作硬笑，女兒跟老公都是摩羯座的，我知道摩羯座很慢熱跟慢冷，所以為什麼要因為我的工作而硬逼我的小孩一定要笑？摩羯座冷冷的，我覺得她就是她，這就是她的個性！我為什麼一定要強迫她去幹嘛？」



而說到小福星成為剖腹的「聖誕寶寶」，又是一場小福星自己幫有選擇困難的天秤座媽媽做的決定。一直到快要生產前，醫生問她：「要自然產還是剖腹？」蔡允潔搖搖頭跟醫生說：「我不想選，因為我是天秤座。」沒想到，後期寶寶長到四千公克，醫生就說：「這下你沒辦法選，寶寶已經自己選好。」



「我本來還是想要自然產，感受一下媽媽生產過程，可是醫生說這樣自然產不是只有產婦有危險，寶寶也危險，如果硬要這麼大的寶寶從產道出來可能會導致骨折跟血崩等很多狀況。」為了母女的安全著想，蔡允潔乖乖選擇剖腹產。



而剛好選定12月25日聖誕節這天，也是注定。婦產科醫生給了12月19到27日間開刀，12月21日是射手座的最後一天，天秤座的蔡允潔自認駕馭不了射手，可能會搞到抓狂。於是她決定交給醫生選！「我的想法是，醫生哪一天最有空、要開的刀最少，這樣醫生跟護士的心情都會比較好，我希望是在大家心情很好的時候去迎接一個新生命，而不是一台刀接著一台刀開。然後，我自己也要睡飽才要去生，早上沒睡飽心情會不好，所以時間要中午過後！」於是，最終決定在12月25日下午迎接小福星來到世間。



有心幫忙卻總做錯事的「神豬隊友」！



很多人都會問另一半是神隊友還是豬隊友？蔡允潔則認為另一半是：「神豬隊友！」「Fraser不是那種袖手旁觀或是還出一張嘴罵你的老公，相反的，很多時候，他都會主動請求幫忙，只是他幫忙的心思常常用錯地方，就像一個小男孩在顧一個小女兒一樣，他真的有心幫忙但是常常幫倒忙、弄巧成拙，所以是神隊友也是豬隊友，就成了『神豬』隊友！」



像是前陣子小福星高燒到近四十度，半夜衝急診室，蔡允潔叫老公帶行李箱來，結果Fraser兩隻手拎了八袋東西，推著空行李箱來；老公拿了一堆白雪公主、青蛙、毛怪等萬聖節衣服到醫院要讓小福星更換，而毛怪的衣服，還是有一天他去寵物店買家裡狗狗衣服時看到，覺得很適合小福星所以買下來的；而當天女兒已經高燒到出玫瑰疹，沒想到老公在車上幫小福星換衣服時，竟然給她穿上珊瑚絨的毛怪裝，當天室外溫度起碼30度！當蔡允潔問為什麼這種天氣要讓女兒穿毛怪？Fraser回她：「女兒在萬聖節的時候沒有去上課，所以大家都在過萬聖節她沒有過到，覺得女兒很可憐，所以讓她穿毛怪感受一下萬聖節的氣氛。」



而最日常的事情就是幫忙收衣服、摺衣服。對媽媽跟太太來說，老公願意這樣做照理說是一件很開心的事情！在允潔美好的規劃裡，應該是先安撫好小福星讓她睡覺，因為她隔天九點就會去育兒園上課，然後可以趁她去上課期間，夫妻倆隔天也沒事，可以慢慢休息一下，喝杯咖啡、聽個音樂，再悠哉地把衣服收起來，把烘衣機裡面洗好的衣服拿出來曬、把曬好的衣服摺好。



但那天生病的小福星沒什麼睡一直各種盧，夫妻倆已經顧到筋疲力盡，加上允潔自己吃了感冒藥也非常想睡。老公竟然在大家都累到精神已經要一度斷裂的時候，把一堆的衣服從烘衣機拿出來要整理，他想要幫忙，可是忘記自己可能做到一半就會累，因為小朋友的衣服、爸媽的衣服加上狗狗的東西，要全部整理好是很花精神體力的，結果變成蔡允潔要上床睡覺時，床上一堆衣物躺在那，「那你能夠不幫忙嗎？他很想做好，但是心有餘力不足，其實他做不好但又硬要做，結果就是只能幫忙收拾殘局。」



老公Fraser有一次認真看著允潔的眼睛，然後問她說：「媽媽，我做了這麼多，為什麼我要一直被罵？」蔡允潔也明白，他其實不是那種在旁邊打電動或是都不做的老公，光這點她就覺得Fraser已經贏很多人很多了！她也知道，其實F r a s e r很想要人家稱讚，她很想要跟他說：「爸爸你好棒喔！」「我其實也看著他，我說，爸爸，你做這麼多我也很想誇獎你，可是為什麼我每次都要生氣？因為你就是不能夠理解，什麼事該這時候做，什麼事不該這時候做。」



放棄吵架就是最好的教育



所以怎麼教育另一半從豬隊友變成神隊友呢？蔡允潔認為，放棄吵架就是最好的教育！「因為我發現，不管是男人女人，你越跟他吵，其實對方就越故意跟你對著幹！反而就是要讓事情真的發生了，用實際的例子讓他知道，他這樣真的是錯的！不然你怎麼跟他吵，他都覺得小題大做、沒有這麼嚴重。」



就像這次小福星去急診的事件，女兒已經燒到39.6度了，但在美國留學八年的Fraser受到的教育是自然退燒，這樣子小孩以後才會有抗體，堅持不送醫院。



小福星雖然食慾和活動力都還是旺盛到爆炸，可是到了晚上，體溫就特別高，吃了診所的藥也沒辦法壓下來，蔡允潔就堅持一定要帶女兒來急診！結果，醫生診斷竟然已經變成了肺炎！「就算這次剛好退燒藥壓下來，我們沒有帶小福星去急診，但以後她就很容易反覆發作變成慢性肺炎，呼吸道容易過敏，也會衍生成鼻竇炎、支氣管炎等，是不可逆的損傷！」



而這次，也讓Fraser自責到哭了，「其實他是很自責的，因為如果他還是堅持不讓我帶小孩來急診，然後剛好診所的藥又沒辦法退燒的話，那我們永遠都發現不了小福星有肺炎。到急診室，我老公也有跟我、跟小福星說：對不起！爸爸不應該這麼自私，覺得大人可以做到的，小朋友也可以能夠自己抗病毒。」而及時大方坦承認錯，是身為男人的Fraser很難得可貴的優點！跟很多男人比起來，Fraser遇到事情時，會一直都在母女倆身邊，也是讓她很稱讚的一點。



不要讓大家告訴你應該怎麼當媽媽



成為媽媽後，蔡允潔的心態也有了翻天覆地的變化。「當了媽媽後，跟當少女的時候，你的想法會完全不一樣。以前覺得，我一定會請保母來家裡。可是當了媽媽後，就覺得沒辦法，自己有那種責任感在身上，沒有辦法什麼都丟給別人，因為當孩子不在你眼前就會有點不放心。」



而小福星這次因為肺炎，半夜帶著女兒在急診室走廊上等病床，讓老公先去停車場小睡休息好有體力輪流照顧女兒，沒想到手上打點滴的小福星突然狂拉肚子噴糞外，也意外扯掉了點滴，噴得身上棉被、牆上都是鮮紅的斑斑血跡！稀糊糊的大便弄髒了全身，幫女兒脫去全部衣物後，根本沒有其他力氣跟物品可以幫小福星把身體擦乾淨，眼下更沒有多餘的衣物可以替換，無奈之下，允潔只好拿起一條乾淨的被子把女兒裹起來，讓她不要受寒。然後，立刻拜託護士先止血。



當下，一位路人阿嬤無心說了一句：「你怎麼不幫她清大便？」她禮貌性地回答：「等一下我老公會來幫忙。」沒想到那個阿嬤就說：「平常都是老公在顧的喔！」結果，等到看到血噴得到處都是的時候，阿嬤又在旁邊唸：「怎麼會顧成這樣？這麼可憐，孩子流血很可憐。」



這幾句無心的話，讓幾乎整夜沒睡忙著照顧女兒的蔡允潔瞬間覺得委屈。「真的不是這樣！因為一隻手打著點滴，我才無法一個人處理，不然我怎麼可能不會幫女兒換尿布和洗屁屁？」也讓她瞬間自責的心席捲而來，「是不是我剛剛不夠小心才讓她爆血？」、「為了讓她和爸爸都能多休息一下，等到狀況穩定，夫妻倆可以輪流顧小孩，所以一定要讓爸爸好好休息！這樣我一個人照顧是不是太逞強了，才沒辦法把小福星照顧好？」



「所以，不要再跟媽媽下指導棋講你應該怎樣做！媽媽絕對不會故意不去做的！以後大家在遇到媽媽的時候，不要用過來人的經驗去跟她講說：你應該怎樣怎樣做，因為每一個人遇到的情況都不一樣，每一個小孩子的個性跟狀態也不一樣。



不要再給媽媽一個框架，因為她已經很逼自己了！我覺得父母跟孩子都需要學習跟休息，很多的家長憂鬱症就是他覺得太多人告訴他說，你不應該讓孩子怎麼樣、你不應該怎麼樣。你們再逼她，哪一個媽媽能夠不憂鬱？所以，我覺得媽媽真的不要讓大家告訴你，你應該怎麼當媽媽。」身為新手媽媽，蔡允潔說出產前產後讓媽媽的憂鬱來源。



要先愛自己！有快樂的老婆跟媽媽，才會有快樂的家庭



「媽媽還是要先愛自己！因為你要愛自己，才能夠發自內心的想去做這件事情，如果你很痛苦，而勉強自己去做這件事依然是痛苦，Happywife Happy life！有快樂的老婆跟媽媽，才會有快樂的家庭！」



如果是因為你想要變成跟誰一樣而去做，那你不會開心，可是如果你是真的自己想要做這件事情而去做，你就會充滿著動力！「像我，懷孕時大吃大喝，每餐配最愛的可樂，因為血糖一直沒超標，吃喝更肆無忌憚，結果到生下小福星還胖了快30公斤！直到我低頭看到我層層疊疊的肚子比我的F奶大，覺得這樣不行，我沒自信了，於是下定決心減肥。除了用保健食品做輔助外，戒每餐可樂、多吃一些營養的食物。有時候人是為了吃而吃，不是為了餓而吃，所以三餐要正常吃。然後，多喝水！因為身體就像馬桶，它沒有水怎麼排除廢物？」



「最重要的，要愛自己！你如果心情動力是正念，那自然就會想要去做正念的事情，你就會變得更好，你心情好了，吃東西對了，快樂了，其實就會瘦得也更美！所以，我覺得快樂很重要！尤其當了媽媽之後，不是說媽媽一定是什麼樣子，而是你自己會覺得我想要成為一個什麼樣子的媽媽？」而靠著這樣的減肥心法，蔡允潔在短短產後三個月，成功鏟肉30公斤，恢復苗條曼妙的曲線。但她不希望老公或爸爸們，拿她成功減肥例子去要求太太或媽媽們，因為每個女人的美都是最獨一無二的！



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年12月號。