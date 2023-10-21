又見手扶梯傷童！避免手扶梯悲劇 請這樣做！

【編訪撰文／林宜屏、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

室內就比戶外安全嗎？不見得！日前，一名11歲男童跟著母親在台北市大直美麗華百貨公司逛街時，右腳不慎連同鞋子遭手扶梯捲入受傷，至台北馬偕醫院救護後，發現男童右腳小腳趾頭直接夾斷粉碎，大拇指也斷一部分！



家人非常疑惑，使用電扶梯期間沒有男童並沒有聊天玩鬧，且穿著運動鞋，怎麼會就這樣被手扶梯捲進去呢？



不是專為孩童設計的公共空間，父母要更注意！



根據靖娟兒童安全文教基金會的安全指標調查，家長認為最危險的是公共場所，最安全是住家，但林月琴執行長表示，家長容易陷入一個迷思，認為只要脫離可能有交通危害、陌生人偷抱擄走的馬路邊，進到室內空間就相對安全，但事實上真是如此嗎？



父母常一進到便利商店、咖啡館、百貨公司、大賣場等場域，就放鬆警誡，很少意識到這些地方對孩子存在的隱藏風險，將精神花在「自己想買想逛」的地方，而忽略要注意孩子的安全，但是，家長應該了解，公共場所的環境、設施都不是為了你的小孩設計，你又怎麼放心孩子在這個空間是安全的？



台灣人總是習慣等到事故發生，才開始檢討是否設計不良，雖然店家有其責任，但身為父母的，才應該是孩子安全的最大守護者。



手扶梯易發生墜落、夾傷事故



電動的手扶梯，本身存在許多風險，像是扶手皮帶、階梯等都可能發生夾傷事故，但除此之外，對孩子來說更容易有墜落的風險。



林月琴執行長分享自己的親身經歷，一天逛百貨公司準備搭手扶梯往下時，對面迎來往上的一對母子，媽媽帶著兩名兒子搭乘手扶梯，她讓大兒子站前面，自己站中間，而目測約只有3歲的小兒子站媽媽後面，結果小兒子一時沒抓穩竟突然往後跌了好幾階，媽媽見狀趕緊回奔抓住，幸好小男童沒受傷，但受到驚嚇的男童一路尖叫到樓上，這位媽媽也一直對孩子破口大罵。



另外，也有許多家長喜歡推嬰兒推車上手扶梯，但是推車是四輪，而手扶梯的台階一次只能容納前輪或後輪，往上的時候或許還可以撐著，但往下的時候孩子是很可能掉下去的。



兒童上下手扶梯安全，家長這樣做！



到底搭乘手扶梯時，該注意哪些地方呢？靖娟兒童安全文教基金會提醒，家長應該這樣做！



1.家長務必跟在孩童身旁



帶著已經會走路的孩子搭手扶梯時，最好可以並行牽著，如果不行，往下的話，家長應站在孩子前面（也就是下一階），且眼睛要不時注意孩子；往上時家長應站在孩子身後，才能保護不墜落。



2.該搭電梯就不逞強



年長者、孕婦、行動不便者、推嬰兒車或雙手提物、推嬰兒手推車及同時帶2個以上小孩的家長，請務必搭乘電梯。不要逞強、求方便而搭手扶梯。



3.手扶梯尾端最危險



手扶梯的尾端通常最危險，因為孩子並不清楚把腳抬起來踏出去的時機，所以家長應在後面輔助，稍微把孩子抬起來，再讓他平穩踩到地板。



4.不在手扶梯上逗留



手扶梯請勿逗留，也不建議賣場在手扶梯中間及上下處展示物品，以免人潮堵塞。



5.不在手扶梯上奔跑或靠近階梯邊緣



2、3歲的孩子活力旺盛，常喜歡在手扶梯上奔跑。搭乘手扶梯時要教孩子不能在上面跑動、提醒他不要太靠近階梯邊緣，以免鞋子被旁邊的縫隙卡住。而且，小小孩穿的鞋比較軟，很容易卡進手扶梯的縫隙。



保持在黃色框線內！



另外，台北捷運公司提醒，手扶梯上的黃色警示線扮演著非常重要的角色！提醒旅客在搭乘電扶梯時，站立位置不要超出黃色警示線，並緊握電扶梯手把，才能安全地搭乘電扶梯。



黃色框線內表示「標示電扶梯站立的安全範圍」，因為電扶梯踏階四周有許多夾縫，若在搭乘時太靠近踏階邊緣，身上的隨身物品包含鞋子、衣服、包包等，都可能被夾入踏階縫隙，進而以發危險。



而且一定要緊握扶手，站穩踏階！應注意電扶梯縫隙，避免長裙、軟膠鞋或鞋帶遭捲入，因為手扶梯最危險的地方就是踏板和踏板間的凹槽，每一個踏板的黃線就是最容易捲入的地方，如果穿長裙、鞋帶沒繫好、穿夾腳拖、穿不合腳的鞋子或材質過軟的鞋子，都有被捲入的危險。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年10月號。