葉家妤、陳宇風│孩子是生命進化最值得的投資！

【採訪／林宜屏、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

愛看台灣連續劇的人，對於葉家妤跟陳宇風夫妻倆一定不陌生！從《台灣龍捲風》、《意難忘》、《愛》、《娘家》、《夜市人生》、《父與子》、《愛讓我們在一起》、《黃金歲月》、《風水世家》、《甘味人生》、《炮仔聲》、《天之驕女》、《天道》等，夫妻倆幾乎是八點檔鄉土劇的「公務員」了！



而葉家妤跟陳宇風也是因戲結緣，進一步相知相惜、攜手走入家庭，至今已經結婚12年，育有10歲Abby跟8歲NiNi兩個可愛的女兒，卻又意外地在44歲懷了第三胎，十一月底將迎來第三位女寶寶。



這次意外懷上三寶，葉家妤一直孕吐到五、六個月，還好現在已經不怎麼會吐了。驚喜地在高齡44歲自然受孕，她還是希望自然產、親自哺乳。



勇氣可嘉！第三胎小公主報到



葉家妤坦言，44歲懷第三胎時是很奇妙的，不是計畫中的，是意外的驚喜！「當時我還不知道自己懷孕了，有一天習慣右側躺睡的我，竟然一直在被壓住的右耳至少聽到三次叮嚀：『記得吃葉酸！』醒來以後第一個反應是：『真假？更年期也要吃葉酸？』但網路上怎麼查，葉酸大部分都是給懷孕的人吃的，心裡一直就存疑。」



到了228假期全家一起回台南老家探親後，葉家妤決定好好來面對，她對著老公說：「老公，我好像有變胖。」陳宇風回答：「當然呀！台南那麼多美食，吃那麼好一定變胖呀，來，我們倆一起來減肥。」葉家妤：「我心裡有疑問，所以我們先去西藥房買驗孕棒。如果不是懷孕，那就一起來減肥。」



買了驗孕棒，沒想到一驗果然是清楚的兩條線！對於第三胎的報到，夫妻倆又驚又喜，葉家妤自己覺得第三胎也勇氣可嘉，竟然選擇都快更年期44歲的她來當媽媽，來這個家當老三。而最開心的就是二女兒NiNi，終於一圓自己想當姊姊的心願了！



問到第三胎還是女兒，會遺憾嗎？葉家妤坦言，一開始有點遺憾：「因為我老公這麼帥，真的好想生一個兒子繼承他的帥基因呀！但是，其實知道懷女兒後，我也鬆一口氣，因為畢竟沒照顧過男寶寶，怕到時候會手忙腳亂，我想這應該是神體貼我！就是老公的前世情人有點多，他兩隻手會不夠牽。」



為了孩子，修剪邊角成為更好的自己



結婚12年，葉家妤、陳宇風倆堪稱模範夫妻，問到夫妻間的相處之道，葉家妤認為同一個信仰（基督教），信仰在他們婚姻中佔了很重要的角色！



葉家妤當初進民視就認識陳宇風，合作第一部戲《意難忘》，但當時彼此都有男、女朋友。兩、三年後，葉家妤31歲時，兩人再度合作第二部戲《父與子》演夫妻，剛好倆人都是單身。但當時對陳宇風沒有男女之情的想法，只認為陳宇風是一個不錯的人，是一位可敬的對手，會帶著對戲的演員一起入戲，然後又很有禮貌。



但這個男生很奇怪，拍戲空檔就會找葉家妤聊信仰，更妙的是陳宇風當時還不是基督徒，但當時聊信仰對葉家妤而言，卻不是很舒服的！因為葉家妤國中時就受洗，但後來因為畢業後開始工作賺錢扛家計，早就離信仰很遠很遠，陳宇風的舉止彷彿在提醒著她背棄了她的信仰，讓葉家妤認為這男生很特別。



而當陳宇風帶著她回到信仰，那一刻一直在追逐愛情的葉家妤才發現，原來陳宇風「他就是神賜予的那個人，自己不用再尋尋覓覓了。」葉家妤是對自己沒有自信的人，交往陳宇風這樣的大帥哥，對於她來說壓力很大，一直認為是不是神在整她？可是陳宇風也以行動，一步步看見他對自己的真心、不動搖。



彼此認識的時間是比較晚的，當時倆人都已經30好幾了，又都出自離異的原生家庭，願意倆人組成家庭，所以彼此很珍惜。縱然在演藝圈的大染缸中，結婚步入第12年，陳宇風一樣不動搖，一收工就馬上回家陪老婆小孩，葉家妤看著自家男人的轉變很讓她感動。



因為認定彼此是被祝福的「天選之人」，所以倆人一起進入家庭、一起轉變，為了孩子變得更完整，修剪自己的邊邊角角，成為更好的自己。葉家妤說：「因為選擇了這個家庭、選擇了孩子，所以這就是對的方向！那就一起為了這個我們的家、我們的孩子而一起努力，一起往前走！」



靠多聊天、溝通，維持夫妻間情趣！



問到結婚多年，怎麼維持夫妻倆的生活情趣？葉家妤大笑但又很認真地回答：「生兩個很好！姊妹可以互相作伴，這樣夫妻就有兩人世界的時間！」



陳宇風跟葉家妤是因為信仰，進一步相知相惜，因為出自離異家庭，陳宇風跟雙胞胎弟弟從小就在不同家庭裡輪轉，因為原生家庭的不圓滿，他一直渴望有自己的家庭，雖然後來娶了葉家妤，結婚時已經38歲的他根本不敢想會有孩子，沒想到結婚同年就有了第一個孩子。「孩子是神的給的禮物！而工作是一時的，家庭才是永遠！」



「討厭或恨，是一日日累積出來的，喜歡也是，所以遇到問題，要先退一步去了解對方！」陳宇風認為夫妻間要維持情趣，就要多聊天！每次夫妻倆都會趁睡前聊天，聊信仰、孩子今天發生的生活點滴、聊工作上的八卦，透過這樣的多聊天，才能知道彼此的想法。



「人在最舒服的時候，才能接受別人的建議，可以生氣，但不可以生氣太久，緩一緩再好好談談，才能談下去、談出結果。爭吵是沒有意義的，常常彼此交談，才能當下了解對方的不舒服，彼此退一步去了解彼此不舒服的地方，聊出問題點，再共同找出相處方法。做老公的要了解老婆的難處，老婆也要知道老公的為難。『溝通』很重要！」被葉家妤視為「人生導師」的陳宇風，很有一番自己的獨特見解。



孩子是生命進化最值得的投資！



雖然已經養大了兩位小公主，但葉家妤認為至今一直沒自信可以成為一位好母親。「但我卻一直在孩子身上得到鼓勵，而且你在他們身上所付出的，孩子是百分百的回饋。當初懷第一胎就決定放棄事業，先走入家庭陪伴孩子，但我的犧牲沒有白費，身邊朋友都很羨慕我跟女兒們的互動像朋友，但這是我付出七、八年時間陪在她們身邊、陪她們一起長大換來的。」



對夫妻倆來說，「孩子」的意義是什麼？葉家妤堅定地說：「我認為孩子是最沒有風險、最高的投資報酬率！是百分百的回饋。所以不要放棄追求自己的幸福。選擇做什麼，就要毫不猶豫地朝著那個方向邁進。」因為得到了孩子們給的滿滿的愛，葉家妤感覺自己童年父母離異的缺憾都被修復了。



葉家妤從小把小孩當作朋友，彼此相處起來是舒服的。姊妹倆從小很貼心。



大女兒Abby是個心思細膩的孩子，會察言觀色，但不會講出來，會默默關心你、動手做。知道媽媽懷孕後，眼神裡都是關愛；小女兒NiNi是個貼心的小棉襖。會用語言或動作，主動表現出關心。每次媽媽洗澡好，小女兒都會貼地準備一杯溫開水給媽媽補充水分，而大女兒會更細緻地準備好不溫不燙、葉家妤最喜歡的溫開水溫度。而兩位女兒也會不時寫小卡片給媽媽。有藝術天分的Abby，還會用黏土做出一朵朵漂亮的花朵送給媽媽。



懷孕後退出演藝圈，專心照顧、陪伴小孩成長的7年，母女朝夕相處所建立出的深厚感情，也讓老公陳宇風很是羨慕，也讓她覺得退出演藝圈這七年，是很值得的。



陳宇風則認為：「孩子是生命的延續，是奇妙的境遇與緣分，養育孩子的過程，好像讓自己再經歷一次生命的進化、生活的進化。」而在美國生活過一段時間的他認為，亞洲人太重視物質，西方更重視回憶。與其讓小孩擁有高品質的物質生活，陳宇風更傾向西方父母帶著孩子一起到處旅遊，創造屬於彼此間的專屬回憶，這也是這次他們一家人美國行的起點。



家，是人往外擴散的基本點



小孩教養上，葉家妤以老公為主。因為陳宇風在國外念書，所以重視細節有很多堅持。



葉家妤自己從小接受的是東方的打罵教育，「台灣的教育不溝通、沒人理解你。」葉家妤坦言自己有時候也會氣自己為什麼不能對孩子好好地講，但很難改，畢竟是從小到大根深蒂固的行為模式。「當不把火氣放在第一位時，孩子才覺得你有同理心，才願意講、願意溝通。我自己也一直在學習跟孩子、跟對方（另一半）一起成長。老公有時候就會坐下來冷靜地跟孩子聊天，去理解她們的心情跟想法。」



本身在台灣跟美國都接受過教育的陳宇風認為，截長補短、中西合併的教養比較理想。小時候先走東方嚴格緊縮的教育，先建立好規矩；長大後，再走西式寬鬆政策。



陳宇風坦言自己是很重視規矩的人：餐桌上不可以有手機，吃飯就是好好專心吃飯、大家好好分享自己的近況；要一起倒垃圾、準備吃飯餐具，要一起做家務。他認為萬事都是從「家」開始，家是人對外外擴散的基本點！所以家人之間必須坦誠。「做錯不可恥，但說謊不可取。」不可以彼此欺騙，因為說了一個謊言就得編更多謊言去掩蓋。如果小孩做錯事，他就叫她們去罰站。



比如3C產品，這個時代根本無法禁止小孩使用，「既然無法禁止，那就陪她們一起玩，了解她們跟誰？在玩什麼？去了解她們。」不然，他也會選擇帶孩子多去戶外玩，這樣小孩不感到無聊，就會自然遠離3C。



小孩不是這個家的房客，是家中小主人！



夫妻倆都會從生活中的小事情去訓練孩子，像是自己洗吃完的杯子。去餐廳吃飯，大家要分工合作，爸媽點餐，有人去拿餐具、有人倒飲料、有人去拿醬料，「現在這個社會，人無法獨立工作，所以要學會分工合作。」葉家妤說出這樣訓練孩子的理由。



她進一步解釋，小孩不可以講「幫媽媽洗碗、收衣服。」應該講「媽媽請我洗碗。」「因為，家不是媽媽一個人的，孩子不是房客，是家裡的小主人，所以要一起維護這個家，這樣做也能讓孩子有存在感、參與感，整個家的氛圍就會出來。」



「自己的孩子自己不教，就是別人教！所以一定要有放手的勇氣。父母不要把小孩當孩子，越早能自己獨立完成事情，孩子就能建立起自信心，父母也會得到成就感！所以，放手需要勇氣，卻很必需！」。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年10月號。