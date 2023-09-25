愛孩子也愛另一半！找回當初愛另一半的那個自己

【採訪撰文/江睿毓．圖/嬰兒與母親雜誌社】

明明追劇時仍會為了浪漫的愛情而感動，明明因為相愛才結婚，夫妻關係卻越來越冷淡？而且還懶得加溫？是你變了？還是另一半變了？這次能怎麼做，真正找回當初愛另一半的那個彼此？

親職作家《剛剛好的溫度》作者尚瑞君在訪問中提到「即便我認識先生快30年了，在一起時還是有粉紅泡泡的戀愛感覺！」 30年老夫老妻愛情保鮮的祕訣是什麼？讓我們一起從瑞君身上看見與學習夫妻相處之道。



婚姻越久，感情越淡？淡了就是不愛嗎？



「感情淡了不是不愛了，而是我們忘了給彼此愛的罐子裡面再加入愛」，親職作家尚瑞君提醒。我們花了大部分的時間在忙工作、做家事、照顧孩子，卻忘了還有兩個我們原本很愛的人。



是什麼淡化了夫妻之間的感情濃度



轉變大約從有了孩子之後開始，女性從懷孕起就切切實實地感受到肚子裡的寶寶與自己密不可分的關係，比另一半早10個月就有了當父母的心情。加上剛出生的寶寶需要很強烈的依附關係，在這個階段通常也是媽媽會花加倍的心力去照顧新生兒。



「另一半的相對剝奪感會很嚴重，他會爭風吃醋覺得孩子搶了他的愛人」，瑞君說。男性因為不是孕育的主體，對於父親角色的認知可能慢半拍，這種情況下媽媽就容易有孤軍奮戰的無力感。如果先生遲遲沒有進入狀況，經常忘了切換到爸爸模式，在雙方缺乏溝通的情況下，很多夫妻的感情在這個階段就逐漸生變。



忘了原本很愛的那個自己和另一半



馬不停蹄的日子裡，我們投注大部分的心力在工作及家庭上，卻輕易忘了把時間分配給自己，忘了愛我們的另一半。



多數的家庭在有了小孩之後，便把生活重心都轉移到孩子身上，外出用餐、旅遊行程、家庭計畫都以孩子為主要考量，每天圍繞著孩子打轉，而忽略了夫妻關係的經營，久而久之便產生疏離感。尤其現代家庭少子化，孩子一出生就成為整個家族關注的焦點，這種以小孩為核心的家族氛圍也會影響夫妻間的互動。



瑞君在新書《剛剛好的溫度》」中寫道：如果婚姻像個皇冠，孩子就像是皇冠上的鑽石。但在家庭中，夫妻才是最重要的，不要讓孩子變成主角，才不會讓婚姻陷入危機，因為皇冠上有沒有鑽石，都不會影響它是一個皇冠。



如果你過得不知不覺，誰也沒辦法幫你！



當你意識到，夫妻之間的感情好像漸漸變淡了，或是，三不五時覺得另一半有點討厭，瑞君提醒，這是一個警訊！這個時候請靜下心來想一想：我們當初為了什麼結婚？婚後的目標是不是一個一個實現了？如果還沒實現，是不是要把花在其他地方的心力撥一點回來，關注自己和我們很愛的另一半。



有知有覺的經營夫妻關係



寶寶階段的孩子，的確特別需要大人的照顧，然而這個階段的時間相對也容易調配，瑞君提醒，「如果你在婚姻中不知不覺，是沒有人可以幫你的」。等孩子睡覺後，除了做家事，做自己想做的事，也別忘了花點心思經營你和另一半的關係。



所謂的經營，瑞君提出就是要培養兩人的「共感時刻」。當生活太習慣，夫妻很容易就會忘記當初兩人的「共感」是創造出來的，是一起看電影後談論劇情，是一起旅行時收集情報與克服旅途中的困難，是彼此分享心事與分擔煩惱的徹夜長談！



婚後、有了孩子後，即使是老夫老妻也不要忘了持續創造屬於你們的共感時刻，找回彼此的愛意，牽著對方的手繼續作伴。



持續創造夫妻的共感時刻



如果你是家庭主婦，無論什麼理由你都應該有一個後援。偶而請你的後援：可能是婆婆、媽媽或保母協助帶一下孩子；如果兩夫妻都是上班族，那就相對簡單了，一起安排一天或半天，真的挪不出時間，一起吃頓飯也可以，暫時離開熟悉的環境，至少一個月一次，跟老公來場雙人約會。



瑞君和先生以前一個月會安排一天這樣的約會，現在孩子大了，則幾乎天天都有共感時刻。他們每天會一起共進晚餐，餐後一起進行40~60分鐘的快走。這段時間他們閒聊、談心，就算只是默默陪伴也感覺自在。



4個行動，給彼此相愛的機會



如果你感覺婚姻黯淡無光，想一想你可以怎麼做讓這個關係重新亮起來。當你期待另一半才華洋溢、溫柔體貼，試著把注意力放在另一半值得你欣賞，或曾讓你感興趣的地方。婚姻有沒有滋味，來自於你的想法，用行動證明你的想法，讓平淡的感情、日復一日的生活變得生動。



找出共同的興趣，例如旅行



「我媽很驚訝地問我，你背著１千萬的房貸怎麼還出國旅行！」瑞君爽朗地說，「我就找便宜的團啊！」因為夫妻倆都喜歡旅行，即使擁有千萬房貸，也不能阻止他們全家一起出遊的計畫。「我們全家就是一個暑假、一個寒假出國玩，回來以後我們就認真的打拼生活。」



願意說給他聽，也願意聽他說



「夫妻溝通不良的原因，常常是因為沒有用心聽對方說話。」瑞君表示，「我們夫妻倆除了把自己想說的話完整說出來之外，我們也會認真去聽對方想說的話。」在對談的過程中，某些時刻，傾聽其實比說話更重要。



保持感恩的心，讓生活更美好



瑞君還有一個習慣，在睡覺前會自問自答，回想一整天做了什麼事，然後感謝相關的人、事、物。「我會感謝我（已過世的）父母，也感謝一下我自己」，這樣的習慣也影響著瑞君的孩子，「我兒子在小時候還感謝過飛天小女警！」瑞君好笑地說。心懷感謝是一種生活態度，也讓睡眠變得安穩。



不說傷人的話，不輕易提離婚



夫妻之間吵架難免，但請記得再生氣也不輕易把離婚說出口。



瑞君提到有一度和先生因為某些事而不開心，瑞君生氣的說「那我們回去簽字好了。」先生先是不說話，之後竟然冷回兩字「好啊。」當下瑞君被他的反應嚇到了，以前都會忍受瑞君任性的先生，這次居然回話說好，也因此讓瑞君回過頭來檢討自己。「從那次之後我們就沒有再說過這麼幼稚的話了。」



增加自己／看見對方的吸引力



「我跟我先生結婚20年，我們談戀愛談了10年！所以我們認識對方30年！」瑞君有些害羞的說著。「然而我對他經常抱著一個好奇心，用一種我重新認識他的感覺在生活。」雖然是透過電話進行訪問，但小編我彷彿看到瑞君崇拜著另一半的眼神閃閃在發光。



對另一半保持好奇心



有些人可能會認為都老夫老妻了，還談什麼愛不愛的！但瑞君可不這麼認為，現在人都活到超過80、90歲，現在才不過走了一半，日子還很長，離老還好遙遠！



而保持好奇，是愛情常鮮的秘訣，瑞君說：「即便我認識他快30年了，有時還是有粉紅泡泡的戀愛感覺！」

「雖然我們在一起、結婚這麼久了，可是每天分開的時間也很長，比方說他在工作的時候，我還是不認識他啊！」瑞君對她先生好奇，她先生對她也好奇，「我們在一起的時候經常就是分享我們不在一起時做的事。」



持續學習，讓自己發光



還有很重要的一點是「持續學習」，如果你不肯學習的話，心態很快就老了。當你用心經營自己，喜歡自己的時候，你才會發光。一個發光的個體，每個人都會被他吸引。



後疫情時代，線上可以學習的東西很多，瑞君分享平時的她除了愛閱讀之外，也會從網路上找演講來聽，或是透過podcast吸收新資訊；她的老公也常上線上課程，喜歡看知識性的YouTube。「如果你不保持學習，很快就被孩子超越了。」家有兩個大孩兒的瑞君說。對孩子而言，他們也會感受到爸爸媽媽認真地在經營他們自己的生活。



認真運動，保持外在美



「我先生會上健身房，我一天也花兩個小時運動。」瑞君說。除了每天和先生一起的餐後快走之外，瑞君自己在家也會做運動。氣功、甩手功半小時，仰臥起坐200下，都是瑞君的運動日常。



「仰臥起坐200下！」你可能跟小編我一樣驚訝，但真的沒看錯！瑞君分享，她曾經是一下都做不起來，問她如何辦到的？「從第一下開始」是她的回答。這樣的習慣已經維持2～3年，仰臥起坐每次20下，做10回合，訓練核心肌群，保持纖美的腰腹。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年9月號。