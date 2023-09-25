樓心潼：從焦慮、自責到專注當下 跟老天爺許來了1個健康寶寶

【採訪撰文／江睿毓．圖／嬰兒與母親雜誌提供】

「醫生對我說，妳現在才35歲，通常流掉的媽媽很快就會再著床，」樓樓（樓心潼）回憶道，但一等就等了一年多，那個時候真的很擔心，「是不是因為我的問題造成寶寶流掉？是不是因為甲亢的原因難以懷孕？是不是我哪裡做錯了什麼？」樓樓不禁懷疑自己。

曾經的她焦慮、自責，一直到學會了專注當下，活出自己，沒想到就自然而然懷孕了。現在的樓樓想跟和曾經的她一樣因為等不到寶寶而焦慮、自責的朋友說，「去做自己喜歡的事，讓自己好好活在當下」。



驚！驗出很淡的第二條線



事情是這樣發生的，因為樓樓的老公要去美國，樓樓打算跟著一起去，為了心安想說驗一下做確認，沒想到～竟然驗出了兩條線！



一開始先是驚嚇，「因為第二條線非常非常淡，淡到好像快沒有」樓樓說，加上之前有流掉一胎的經驗，所以心情是既開心又害怕。



Yes or No？老公幽默以對



「淡到快看不到，到底是有還沒有？」「第二條線這麼淡，是不是隨時會消失？」「第二條線這麼淡，是不是代表寶寶不健康？」有的沒的各種小劇場瞬間在心裡上演，驗到的當下，樓樓坐在廁所裡困惑了好久。



然後樓樓默默推開廁所門，把驗孕結果拿給老公看，老公說「這個～看起來是大概也許有，但也說不定沒有」，「你這是什麼答案啊！」樓樓笑了，老公逗趣的回答，讓她緊繃的情緒突然放鬆了下來。



樂！寶寶心跳聲強而有力



後來問了婦產科診所的護理師，她說「兩條線有出來就代表有」，不過當時還比較前期，護理師建議樓樓兩個禮拜後再去院所檢查。



第一次到醫院做檢查是在8週，聽到寶寶強而有力的心跳聲，樓樓跟老公都開心不已！



懷孕之前，妳先是妳自己



曾經有一段時間的樓樓很自責、很焦慮，「我是不是哪裡做得不好？」「我怎麼都沒辦法懷孕？」好在有經紀人萁萁、鐙輝哥不斷地開導，要樓樓放鬆心情，活在當下，去做自己喜歡的事，專注做好現在該做的每一件事。



正面迎向生命中的美好



於是樓樓學著放開胸懷，去做自己想做的事，多看美好的事物，「打高爾夫球的時候，看到一大片草原會覺得心胸跟著變開闊；看可愛寶寶的影片，會幻想自己有一天也有一個寶寶，抱著他跟他說話，帶他四處去玩！」



樓樓還會跟老天爺許願：「我希望有一個很可愛、很健康的寶寶，如果我有這個寶寶，我會帶著他......（做各式各樣的事）！」



正常吃飯、正常生活



除了心態上做了蠻大的調整之外，樓樓的新陳代謝科醫師也叮囑她，吃飯要正常，作息要正常。之前拍戲的關係，樓樓的生活經常是日夜顛倒的，半夜被call就要出門，作息很亂，就連已經沒有拍戲的這幾年，剛開始樓樓也幾乎是等到5、6點太陽都露臉了才睡得著。



想像自己是個優雅的人



因為甲狀腺亢進，樓樓的個性很急躁，「老公形容我每次出門就像打仗一樣，水壺拿了沒，什麼東西沒拿，這個要不要帶，就是不知道在急什麼、忙什麼。」樓樓說。醫師提醒她，要做一個優雅的人，動作要放慢，心跳才會跟著慢下來，不然心跳動不動就135是不ok的。



肚子裡住了一個天使寶寶



一切的調整剛好在懷孕的時候開始奏效，現在的樓樓作息變得正常，「晚上大概11、12點就想睡覺，早上9、10點自然醒來。」樓樓說。看來肚子裡住著一個貼心的天使寶寶，帶著他的媽咪一起健康過生活。



有得吃都不挑，但就怕餓！



懷孕初期，吃一點點就吃不下，但很快就又餓了。「我老公最怕我肚子餓，」因為樓樓餓得時候就會變得焦慮、不耐煩。像上次開車途中，樓樓突然肚子餓，她的老公慌張地說「完蛋了！完蛋了！妳要吃什麼？我現在帶妳去買！」好在現階段的樓樓只要有得吃都不挑，去便利商店買個茶葉蛋就可以解決！



食物吃原型，補品不能少



少量多餐的關係，現在的樓樓一天會吃到6餐。飲食的挑選上，盡量吃原型的食物，不要吃太多加工類食品。另外每天也會吃燕窩，補充鈣、益生菌及綜合維他命。樓樓的爸爸還特別叮囑她每天要吃堅果，可以幫助寶寶腦部發育，「希望我的寶寶長大後聰明伶俐，不要像我一樣太笨！」樓樓笑笑地說。



不會因懷孕刻意限制飲食



最近天氣比較熱，樓樓早上忍不住喝了一點冰的，所以今天訪問時偶而有些咳嗽。不過樓樓認為，想吃什麼就吃是沒問題的，不要過量就好，懷孕期間就是以自己覺得舒服為主。像是很多人會覺得甲狀腺亢進不能吃海苔，不能吃含碘的鹽，樓樓的新陳代謝科醫師卻說「都可以吃」，就是不要吃太多就好，不要一餐吃一大堆海苔，只要稍微留意，不需要刻意限制。



「不過，如果喝冰的會一直咳嗽，下次還是要少喝點才是，」樓樓若有所思地說。



暖心老公的貼心與魄力



每次產檢樓樓和老公都是兩人一起去，「因為他也想要看寶寶，他到現在還覺得很不可思議，自己真的要當爸爸了！」樓樓欣喜地說。



「這是我們的寶貝，怎麼會是浪費錢？」



產檢的時候，老公比較關心的是寶寶健康的問題，會問醫師，寶寶的心跳多少？體重幾克？現階段這樣的大小正常嗎？



因為覺得老公比較聰明，所以樓樓什麼事情都會詢問老公的意見，比如說樓樓會覺得某項自費產檢好貴，很浪費錢時，老公就會說「這是我們的寶貝耶，妳怎麼會覺得是浪費錢？」「做了會讓妳比較放心的檢查，我們就做。」因此，產檢期間醫師建議可自費的檢查，樓樓幾乎都有做，很幸運地到目前為止的檢查結果，寶寶和媽咪都是平安健康，「希望就這樣順順利利到生產」樓樓許願著。



「洗碗、清貓砂，妳不要碰，我來！」



懷孕期間，家事幾乎都是樓樓的老公包辦。「他希望我不要碰清潔劑，所以家裡的碗都是他負責清洗；他怕我會彎腰去清貓砂，所以叮囑我不要做，每天都是他去清。」樓樓就只有收衣服、摺衣服挑一些簡單的家事做。樓樓老公的貼心在小細節上顯露無遺。



從貼身穿到寬鬆，懷孕的代價



現在拿起以前穿的衣服都會想說「天啊！這是幼稚園的size嗎？」樓樓半開玩笑地說說。以前穿衣服的習慣就是要貼身，買的都是XS、XXS！現在穿的則是直筒的長版洋裝，或是腰間鬆緊帶的洋裝，肚子再大都可以穿。樓樓不僅衣服重買，內衣也都重買，懷孕到現在4個月，胸部已經連升2個cup！



「月子中心」已預約！「綁肚子阿姨」找好了！



懷孕的階段當然以寶寶為主，在合理的範圍內，胖就胖！不過，樓樓也已經計畫在產後就要讓身材瘦回來。不只預約好了月子中心，樓樓也已經找好了「綁肚子阿姨」。樓樓提到，綁肚子阿姨在月中一直都是一個傳奇人物，據說是有人介紹她才會接，每天晚上大約9、10點的時候會去月子中心去幫妳綁肚子。



「跟塑身衣不太一樣，主要是睡覺前綁上，隔天起床後動一動可能會鬆掉，可以拆掉也沒關係，晚上綁肚子阿姨會再來幫妳重綁。」樓樓說。



綁肚子的原理是把產後鬆弛的骨盆腔固定住，幫助五臟六腑回到正確的位置。據說林熙蕾、賈靜雯產後都綁過肚子，去年生下二寶的女星簡廷芮也曾公開分享過神奇的綁肚子阿姨！



每天都要跟「小毛豆」說話



因為樓樓的老公說（超音波影像裡）寶寶一開始的形狀像一顆毛豆，所以小毛豆就成了肚子裡寶寶的暱稱。樓樓常常自己編歌對著小毛豆唱「小毛豆、小毛豆，平安健康快樂大～」。不僅如此，樓樓三不五時也’’逼’’著老公跟肚子裡的寶貝講話，「你今天是不是還沒跟小毛豆講話？人家都說爸爸要多跟寶寶講話......」樓樓碎碎念攻勢展開！



身高像爸爸，眼睛像媽媽～



「因為爸爸比較高，爸爸比較聰明，身高和頭腦都要像他，可能眼睛可以像我，皮膚像我，嘴巴像爸爸好了，因為我的嘴角不笑的時候比較往下......」關於寶寶的樣貌樓樓一一刻劃著。寶寶還在肚子裡的時候，就要先許願，這一招樓樓是跟一個Youtuber學來的，不僅要事先許願，而且每一個細節都不能放過！也因此，樓樓每天跟寶寶有說不完的話。



預習未來的育兒生活



樓樓和老公到外面餐廳吃飯時，曾經看到一個帶著小孩的家庭，媽媽因為要顧小孩都沒有辦法好好吃飯，等到她有空吃一口的時候麵都涼掉了。樓樓和老公已經討論好，以後帶小孩出門吃飯的話要用輪流的方式，可能爸爸先吃，吃完再換媽媽，然後爸爸抱小孩，兩人要互相接力，不然媽媽太辛苦了。



「小毛豆，我已經等你很久了❤」



談到對寶寶出生後的期待，樓樓表示，對於要當一位媽媽她已經等待很久了，寶寶健健康康、開開心心就是她最大的希望。也期許自己在未來照顧寶寶的路上，能保有現在喜悅正向的心情，而不會有像聽過有些媽媽說的「天啊！好想把他塞回去」的念頭，「希望寶寶出生以後我還是那麼愛他」。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年9月號。