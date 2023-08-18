粿粿 & 范姜彥豐│謝謝粿醬選擇我們當你的父母 讓我們一起探索這個世界！

採訪撰文／林宜屏、圖／嬰兒與母親雜誌提供

2019 年加入中信兄弟 Passion Sisters 啦啦隊，是 PTT 表特版常客，同時擔任三立節目《全明星運動會》紅隊隊經理，擁有甜美笑容、永遠活力四射，這就是粿粿（Meigo，江瑋琳）給人的印象。



但讓人意外的是，今年五月粿粿在社群網站昭告了一個讓人驚訝的消息──女兒小粿醬是千分之三機率的聽損寶寶！字裡行間，卻又讓人感受到身為母親的那份心疼與堅毅，是甜美以外，一種為母則強的勇敢、堅強。



計畫之外的驚喜！小粿醬報到



粿粿的老公范姜彥豐，有台灣醫師的爸爸、日本選美皇后媽媽的好基因，身高186 公分，奪下2011 凱渥夢幻之星第五屆男模組亞軍，從伸展台走向演藝圈，是《永遠的第一名》（We Best Love）中的學長方政文，也是《違反校規的跳投》籃球隊隊長「許克」，為了理想棄醫闖蕩演藝圈。也在演藝圈裡，遇見了命中注定的另一半──粿粿。



兩人坦言，小粿醬的到來，真的是意料之外。范姜直率的說：「我是個習慣提早規劃的人，讓腦子裡至少有想法、有概念，才不會等到事情發生了不知道怎麼反應。雖然喜歡事情在計畫內進行，但總是會遇到不在計畫內的事情，我也會順其自然接受它。像小粿醬的出現，就是計劃外的，原本是計畫晚一點點再生小孩。」



粿粿整個孕期尾椎痛，以為是身體舊傷復發，去看很多復健科，因為一直沒有改善，醫生建議照超音波或是斷層掃描，而為了安全起見，醫生要求驗一下驗孕棒，結果一驗發現兩條線，才發現自己懷孕了。



初期不知道自己懷孕的粿粿，還繼續錄製節目，做了很多危險性的工作，抬重物、追趕跑跳碰等外，還去體驗消防員的工作，還好都沒有出血。初期加上孕吐，真的讓她很不舒服，還好孕吐症狀慢慢有改善，才讓她沒那麼難受。



粿粿說知道自己懷孕那一刻，因為資訊量太大了，一度呈現放空狀態，而范姜彥豐壓根沒有想到會懷孕這件事，當粿粿從廁所驗完出來，一臉輕鬆地問他：「你猜結果怎麼樣？」時，范姜只當粿粿是平常愛開玩笑的樣子，當粿粿將驗孕棒遞到他面前，一看：兩條線！因為太意想不到了，范姜當場傻住：「就感覺自己有點靈魂抽離，看著這兩個人在演戲。」



范姜坦言，直到孩子生下來、離開月子中心，開始自己帶小孩後，才有「自己當爸爸了」的真實感，在這之前都覺得不真實。粿粿覺得直到現在還是有點不真實，不敢相信自己當媽媽了。



爸爸哀號少了打電動、看劇的自由時間

已經快要一歲的小粿醬，現在是倆人的生活重心。從孕期到生下來，看著小粿醬一天天長大，初為人母的粿粿覺得時間過很快，感嘆道：「感覺昨天才生下她，沒想到現在已經這麼大了。」



「帶小孩滿好玩的，像遊戲的各種任務解鎖。」說到帶孩子最難忘的挑戰，粿粿說就是帶小粿醬一個人出國！因為范姜的護照在起飛前出問題，所以粿粿只好自己一個人先帶著小粿醬搭飛機出國，全程都沒有吵鬧，看看風景後就一路睡，下飛機前才被媽媽叫醒喝奶奶，連後座乘客都過來誇獎小粿醬很乖，讓她原本一顆緊繃的心也放下來！粿粿也分享帶小小孩出國的好處：「兩歲以前小孩機票很便宜，航空公司還會給睡籃、副食品甚麼的，服務很周到。」



而小粿醬第一次翻身、第一次爬、第一次開口叫「媽媽」、「爸爸」，對粿粿來說，就是最開心的回報。



對初為人父的范姜而言，最大的挑戰、最不適應的改變，就是少了很多自己的時間！「以前可以花很多時間打電動、看劇、看動漫之類的，現在的自由時間剩不到以前的 1/3 ，但就是必經的路，自己要適應。



還好目前跟爸媽住，家人會幫忙照顧小孩，就會格外珍惜兩個人獨處的時間。」言語間聽得出來，范姜除了女兒外，多少還是很想多一些跟老婆相處的時刻。



除了自由時間少了，范姜彥豐現在連考慮事情的角度跟條件也不一樣了！「以前做事只要考慮到一個人，現在什麼事情要多考慮到的是老婆跟小孩，做決定之前都會考慮到會不會影響到粿粿跟小粿醬。做決定會更謹慎、想更多、想很遠，會先把『未來』可能會發生的影響先考慮進去。像現在把小粿醬考慮進去的話，就會考慮未來居住的環境，就會找附近有公園、有學校的，方便小粿醬以後可以去遊戲、上學的選擇。」



想成為孩子的朋友，打造一個沒有壓力的家



出身醫生世家，爸爸從小對范姜的管教就很嚴格，得在爸爸架好的框架上走，從小到大就學方面，沒有選擇權，是被規定、要求的。



「所以，我不希望孩子未來什麼事都被規定好，自己的未來，自己決定。父母的角色只是給意見。希望自己能為小粿醬打造出一個不要失去選擇權，同時保有自身思考力的家，可以卸下在外受到一切附加東西（情緒、壓力、擔子）的地方，是可以完全放鬆、可以充飽電再出發的所在。」由於自身的成長經驗，范姜希望不希望女兒走過他走過的路。



也或許因為從小跟爸爸有距離的關係，范姜想跟女兒成為無話不談的朋友，「雖然我可能不自覺會管很多，但還是希望她有事情就會告訴我。希望家是小粿醬的避風港，一個可以聽她訴苦的地方。」



粿粿則認為「家」的定義就是避風港，不管在外面遇到再大的事情、就算天要塌了， 只要回到「家」，就能釋放全身的壓力，輕鬆自在，是一個沒有壓力的地方。



「我想跟小粿醬當朋友，希望她跟爸媽相處時是沒有壓力的、輕鬆的。願意跟爸媽分享情緒、心情，但也不要像事事都報告、黏在一起的閨蜜，雙方可以保持一點點距離，彼此有各自生活圈，有需要、想抒發情緒時，知道對方一定都在的那種。」原生家庭給粿粿的感覺，讓她也想這樣延續下去。



比唐氏症還高！千分之三機率的聽損寶寶



「聽損」顧名思義就是「聽力損傷」，每年新生兒有千分之三到四，唐氏症才千分之一，相對機率而言，聽損寶寶反而滿高的。但早期很難發現，「聽損」聽得到但聽不清楚，聽力損傷不一定能檢查得出來。



早期，當聽力檢查還沒放進新生兒裡時，許多爸媽會以為小孩是發展遲緩，直到國小六、七歲有了聽力檢測才會發現，但往往已經錯過黃金治療期。現在聽力檢測一般是出生 72 小時內會檢查，小粿醬的狀況也是在不斷監測的新生兒檢查時發現異狀。



「所有的檢查都 OK，只有聽力檢查被醫生提醒有待追蹤。雖然擔心，但也不以為意，因為周遭很多朋友都說有可能是羊水胎脂塞住什麼的，要等它慢慢退。



接著就是反覆的追蹤檢查，每次等結果出來就是一兩個月，心情就跟著起起伏伏的，期間也不斷幫自己做心理準備，到六、七個月時最終確定小粿醬是聽損寶寶，雖然聽得到但聽不清楚，就開始戴助聽器了。」粿粿平靜分享一路以來發現粿醬是聽損寶寶的歷程。



聽力先天不可逆，聽能可以後天訓練



就跟近視的人一樣，就跟其他小朋友一樣，助聽器跟眼鏡就是一種輔具，洗澡、睡覺才會拿掉，其他時間得盡可能戴著。就像近視得戴著眼鏡一樣，小粿醬也得一直戴著助聽器才能聽清楚周遭的聲音，但學習上是可以跟一般小朋友一樣的。



聽力受損基本是不可逆的，但聽能可以訓練。對於還有殘餘聽力的聽損兒來說，透過助聽輔具接受聲音刺激，訓練對聲音的反應，對於正常發展語言會有很大的進步空間！現在粿粿跟范姜在上聽力治療課程，回家後將上課所學到的教學技巧，運用於生活中與小粿醬互動，讓寶寶對聲音感到興趣，提早知道要對什麼聲音做反應。



唯一的苦惱就是小粿醬會想要把助聽器摘來吃，加上耳膜那邊是矽膠做的，口感 QQ 的，她不時就會想拿來啃。



粿粿也以過來人身分提醒，懷孕時就可以做基因檢測，越早檢查出寶寶的問題，越早治療，效果越好。因為聽力受損的寶寶有百分之90，是父母跟家族史裡面都沒有，很容易被忽略。



但其實除了天生聽損以外，粿粿自己去上了課以後才發現，也有很多寶寶聽力受損是因為後天因素！想再三提醒爸媽們：「像是發燒引起的中耳炎等，一般家長反而容易忽略，因為畢竟是在耳朵裡不容易發現，寶寶又不知道怎麼表達，所以以為吃了退燒藥退燒就沒事了，但其實不知道已經影響耳朵聽力了！



直到看到小朋友一直在挖耳朵或是怎麼叫他都沒有反應，才會發現寶寶的聽力受損了。所以，這種後天的，反而會嚴重影響聽力，一輩子聽不到。小朋友如果發燒、感冒，一定要多注意，不要輕忽，造成一輩子遺憾。」



未來最希望可以帶著小粿醬一起工作



由於倆人都是演藝人員，問到如何分配工作跟家庭的時間，范姜說：「就互相支援，誰沒有工作誰照顧，如果兩個人都有工作，那就請家人幫忙照顧。」



目前兩人也找了托嬰中心，親自去參觀了解環境，去了解托嬰中心的評價，「想讓小粿醬去托嬰中心的原因，除了有人能協助照顧外，最主要也是希望能接觸到不同的小孩一起玩、給她多方面的刺激，可以促進發展。」總是想很多的爸爸范姜，果然連挑托嬰中心都藏很多心思。



唯一讓爸媽頭痛、要注意的就是，容易帶病毒回家、容易感冒，要很小心注意寶寶的衛生跟健康，但換個角度想，小粿醬這樣身體也能產生免疫力。



對於未來的工作規劃，粿粿跟范姜彥豐暫時只能且走且看。但比一般人幸運的是，倆人工作比較彈性，也還可以帶著小粿醬工作。粿粿最想接一個全家，連小粿醬都可以一起的代言工作，能趁工作時全家一起體驗新的東西，創造共同的回憶。



而范姜彥豐未來還是想演戲。但坦言也是要看有沒有這個機會，如果能演戲，他最想演身世背景反差大、心裡有陰暗面，像是《模仿犯》姚淳耀飾演的記者之類的角色。



粿粿跟范姜彥豐，想對家中一樣有聽損寶寶的家長說：「勇敢面對，早點治療。」並且最想對小粿醬說：「謝謝粿醬選擇他們成為她的父母，他們會珍惜這段緣份，陪她一起探索這個世界。」



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年8月號。