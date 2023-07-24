小孩持續發燒、嘔吐、昏睡原因是它！這疾病延誤治療 恐造成腦部永久性損傷

【文\林宜屏．圖\嬰兒與母親】

小心！孩子持續發燒、嘔吐、昏睡，可不一定是腸胃炎或感冒，而是兒童感染症中，容易發生卻不易診斷、容易被誤判，數一數二嚴重的魔王──腦膜炎！

5歲的小禎連續多日發燒、嘔吐、昏昏欲睡，爸媽原以為是腸胃炎，直到小禎逐漸意識不清、語無倫次，爸媽嚇得將她送往醫院急診醫治，經過腰椎穿刺檢查，小禎確診腦膜炎，醫師提醒，感染腦膜炎如不即時治療，小心留下神經性腦部後遺症！



發燒、嘔吐，腦膜炎初期易與感冒混淆





萬芳醫院小兒急診科醫師黃斯煒說明，「腦膜炎」是指細菌或是病毒跑到腦部及脊髓周圍形成發炎感染，常見症狀如頭痛、噁心、神智昏迷等，是兒童感染症中，數一數二嚴重的感染症，同時也是相對容易發生卻不易診斷的疾病。



腦膜炎初期症狀容易與一般感冒混淆，若沒及時治療恐怕會留下神經性後遺症！



3招辨別腦膜炎：持續頭痛、意識不清、反覆作嘔



黃斯煒提出三點辨別腦膜炎的方式，如果家長觀察家中孩童有類似情形，需要立即就醫檢查，幫助孩子即時接受治療。



1.持續劇烈頭痛，無法靠藥物緩解，且燒退後仍持續劇烈疼痛。



2.意識不清──無法正常對話（遲鈍）且無精打采，頻頻昏睡。



3.反覆作嘔──無腹痛、腹瀉等腸胃性問題，卻嘔吐不止。



而腦膜炎治療方式依據病原體屬性有所不同，病毒性腦膜炎，一般以支持性療法為主，若感染較嚴重，則使用抗病毒藥物或免疫球蛋白治療；細菌性腦膜炎是嚴重的感染症，需要使用抗生素治療至少一週以上，若病情未見起色將延長兩至四週的療程。



傳染性高，需做好防護



由於腦膜炎是傳染性疾病，經由空氣或病人的鼻喉分泌物，或是糞口途徑傳播，因此在治療痊癒後，要小心預防再次感染，尤其現在口罩全面解禁，更是口沫傳染盛行的時期，黃斯煒建議，勤洗手、進入公共場所時戴口罩、維持良好的衛生習慣、不熬夜、定期施打疫苗，如：肺炎鏈球菌疫苗、B型流行性腦脊髓膜炎疫苗等，都可以視情況與醫師討論是否施打。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年7月號。