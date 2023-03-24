進補養生需講究 中醫調理有撇步

本文摘自<常春月刊>480期

【文／蘊晨】

27歲女性林曉是個纖細的OL小資女，平時愛美，所以不愛戶外活動以避免曬太陽，也不愛運動的她，最喜歡待在冷氣房；身材纖細的她都會刻意節食，或吃生菜沙拉、蔬果汁等生冷食品來果腹。

林曉每逢生理期都有經痛症狀，但寒流到來的這個月參加尾牙，吃了許多生魚片與沙拉而讓經痛加劇，雖然溫敷後有改善，但經血顏色淡紅且有血塊，排便軟散不成形，而且手腳冰冷。

奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺針對林曉的狀況，望聞問切後診斷林曉是寒阻胞宮，衝任阻滯，使得經血下行不暢而導致經痛，除了開立溫經散寒的中藥並溫灸氣海穴及關元穴。

醫師建議，有經痛的女性要少吃生冷食品、多運動及曬太陽，經調理後的的生理期經痛會大為減輕，而怕冷和手腳冰冷的症狀也會緩解許多。

夏冬手腳冰冷，影響生活睡眠

許芳綺表示，中醫將手腳冰冷稱之為「手足厥冷」、「厥逆」，通常是在冬天氣溫降低時，人體的新陳代謝下降，血液循環變慢，而寒冷的氣溫造成末梢血管收縮而導致的正常現象。

然而，有一類的手足冰冷是由於本身陽氣不夠，就是人們所熟知的「冷底」、「寒厥」體質，此種「冰友」即使在夏天通常也是手腳冰冷，不舒服的症狀甚至會影響到日常生活與睡眠，必須從內在體質來做改善。

「寒厥」的類性適合較溫補的中藥，像是肉桂、乾薑、紅棗、巴戟天等，搭配四肢、腹部艾灸，也是補充身體陽氣的好方法；飲食方面可多食用溫熱性食物，像是蔥、薑、蒜、八角、桂圓、南瓜、羊肉等；生活上要多進行戶外運動，讓溫暖的陽光照在背後的膀胱經固護自身陽氣，也可用吹風機吹或溫毛巾溫敷勞宮穴、湧泉穴及足三里穴，來改善手腳冰冷等症狀。

許芳綺提醒，冬季早晚溫差大，容易使心血管疾病與呼吸道疾病發作，平時要注意保暖，尤其是四肢末梢、頭臉、脖子等部位。老人家剛起床時，先不要立刻離開溫暖被窩，慢慢起身並在床邊放置保暖的外套與毛線帽，起身後馬上穿戴，以免因溫差太大引發中風、氣喘等疾病。

四肢冰冷非冷底，「氣鬱」越補越上火

另一種常見的手腳冰冷證型是「氣鬱」，此種冰友常年手腳冰冷、胸腹，但卻覺得熱，多由於生活與工作壓力大，導致身體內氣機不暢，氣機鬱阻軀幹，因此阻擾了血液正常循環，比較不適合進補。

反而建議使用疏肝解鬱的中藥來調節身體氣機，小心一味地進補反而使得氣機鬱滯更嚴重，造成口破、長痘痘、失眠，越補越傷身！

許芳綺建議此種體質要注意紓壓與休閒活動，放慢生活速度，以協助身體恢復正常的氣血循環運行。

養生重養腎，黑色食物養血潤膚

中醫認為，冬季與腎相對應，在飲食上可以多攝取補腎及溫養食物，像是：黑芝麻、黑木耳、海帶、堅果、南瓜、桂圓等。許芳綺建議進補須由專業中醫師，根

據不同體質開立適合藥材。

由於現代人多屬營養過剩，並非皆適合當歸羊肉湯、十全大補湯、八珍湯等大補氣血的藥湯，若平常工作與生活勞心勞力、熬夜造成陰虛陽亢，就不建議大吃易上火的藥膳或補湯，可選擇性質平和的四神湯，如此才不會補錯更傷身。許芳綺提醒，若有感冒、皮膚發炎或生理期間等，也是不建議進補的時段。

進補眉角還很多，健康食材跟上桌

許芳綺提供可促進血液循環、暖身、提升耐寒抗冷能力的食材，是特別適合秋冬進補，例如溫性肉類有牛、羊肉、烏骨雞等；溫性食物有栗子、南瓜、甘藷等；溫熱性水果有櫻桃、木瓜、龍眼肉等；辛辣刺激性食物有辣椒、大蒜、老薑等以及咖哩、酒等。

除了藥材進補外，多樣化的營養也要兼具，搭配蔬菜更有益；尤其一般補品多以內臟或肉類為主，雖富含蛋白質及油脂，但民眾容易忽略蔬菜的攝取而飲食失衡，適時添加蘿蔔、菇類、菠菜等更加均衡。

在醬料的搭配上對於味噌豆腐乳醬、沙茶醬或是豆瓣醬等常見沾醬，其實都含有過多的鹽和鈉，攝取過多會傷身。有些進補鍋中所含的火鍋料等加工製品，也要少吃，以原型食材攝取還是最佳選擇。

總歸而言，任何飲食都是適量最好，太頻繁吃補還是易上火、肥胖、造成心血管負擔，對健康反而有害。此外，天氣雖寒冷，但養成固定的運動習慣，對身體的氣血循環還是很有助益，也能消化掉過多的熱量負擔。

臨床診斷時，醫師會把脈研判體質，因此提醒手腳冰冷的民眾，不要看了文章就自行至藥房拿藥，以免判斷錯誤更加傷身。許芳綺提醒，進補要適合自己的體質，選擇正確的藥材和食材，才有助自身的精氣神，注意忌口和勿攝取過量，就可以溫暖健康過寒冬。