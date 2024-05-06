全大運體操／丁華恬平衡木高分 大絕招拚奧運

帶著巴黎奧運國手身分參加113年全大運，輔仁大學「體操精靈」丁華恬昨天在公開女子組的成隊競賽亮相，重返全能賽場的她順利完成高低槓、跳馬、平衡木和地板動作，拿手的平衡木更獲得13.55高分，她和教頭蔡恆政也喊出巴黎奧運奪牌目標，期待為台灣體操史再寫新頁。

丁華恬3年前東京奧運初登五環殿堂，除成為50年來首位登上奧運的我國體操女將，18歲年紀更是中華代表團最年輕成員，去年杭州亞運再帶回平衡木銅牌，成為我國體操女將第一人。

今年透過世界盃平衡木積分遞補拿到巴黎奧運資格，丁華恬和「亞洲貓王」唐嘉鴻都連莊奧運國手。回台才兩周多的丁華恬提到，近3個月都主攻平衡木，前一次比全能已經是1月的亞錦賽選拔賽，全大運成恢復全能的中繼點，整體發揮還可以，但體能還沒完全恢復，「比到最後一項地板時有些吃力，月底亞錦賽和7月的巴黎奧運仍會以單項為主。」

蔡恆政透露，愛徒已經有練好幾個新動作，他笑說：「嘉鴻有那麼多招，我們也有個大絕招。」他指出，丁華恬現在動作難度已經有5.9，新動作加入後難度可提高到6字頭，目標奧運先躋身決賽，最終目標登上頒獎台。