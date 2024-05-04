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湯優盃／「屠龍」後累了 周天成歷史一役首點不敵金廷

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湯優盃／「屠龍」後累了 周天成歷史一役首點不敵金廷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊男團和印尼隊爭湯姆斯盃決賽門票，再度擔綱首點的周天成不敵印尼「一哥」金廷。 法新社
中華隊男團和印尼隊爭湯姆斯盃決賽門票，再度擔綱首點的周天成不敵印尼「一哥」金廷。 法新社

隊史首度闖進湯姆斯盃4強的中華男子羽球隊，今天和印尼隊爭決賽門票，再度擔綱首點的周天成面對印尼「一哥」金廷（Anthony Sinisuka Ginting），第二局體力下降、影響殺球威力，雖和金廷一路拉鋸但以18：21、19：21吞敗。

世界排名14的小天昨天8強賽第一點上場，歷經3局、1小時又8分鐘大戰力退丹麥「世界球王」安賽龍，帶起中華隊氣勢，成中華隊4點力退丹麥的靈魂人物；今天再度擔綱第一點，對手是世界排名第7的金廷，兩人過去碰頭15次，由金廷取得9勝6敗優勢。

首局小天開賽陷入2：9落後，雖一路追到12：12平手，但金廷14：13時連拿5分拉開差距，小天在瓦解4個局點下仍以18：21讓出。

第二局小天一度握有10：5優勢，但金廷先追平，再有幸運球助陣取得領先；小天17：19下雖連追2分扳平，但反超差一步，讓金廷關鍵時刻連拿2分，跪地迎接21：19的勝利。

5點3勝制由周天成打頭陣，第2點男雙「麟洋配」王齊麟／李洋出戰法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），第3點男單「羽球王子」王子維碰喬納坦（Jonatan Christie），第4點男雙李哲輝／楊博軒戰卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin），第5點男單由李佳豪對陣瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）。

兩年一度的湯優盃是由男子團體賽湯姆斯盃（Thomas Cup）及女子團體賽優霸盃（Uber Cup）兩項賽事組合而成，中華隊優霸盃最佳成績是2006年的4強，今年雖有「一姊」戴資穎領軍，但小戴打完首戰後就養傷未再出賽，最終8強止步；組成「最強中華隊」的男團改寫湯姆斯盃參賽成績，後4點將尋求逆轉勝。

中華隊 周天成 羽球

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