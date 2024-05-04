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自行車／200車友三貂嶺快閃 籲重視車道設計不當問題

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
車友自主約騎快閃三貂嶺，呼籲重視自行車道設計不當問題。圖／車友提供
車友自主約騎快閃三貂嶺，呼籲重視自行車道設計不當問題。圖／車友提供

今天在猴硐遊客中心聚集200位車友及眾多家庭，提出對自行車道的訴求「不要非典型、要安全可行，還我三貂嶺隧道自行車道！」這場快閃活動是對自行車道設計不當的質疑，同時也希望新北市政府能回歸隧道開闢初衷，提出作為及因應。

2019年新北市政府取得體育署「營造友善自行車道計畫」補助，加上自籌款共3.1億建置之「三貂嶺隧道自行車道」，於2022年7月試營運，經民眾質疑不友善及設計不當後，市府即將隧道改名為「三貂嶺生態友善隧道」，並以預約方式進行管理。但因未有效改善，後續仍造成民眾受傷、輪椅卡輪事件，經民眾拍攝影片、撰文投書揭露後，已有越來越多的車友在了解始末後加入聲援。

然而，因未見市府的作為，車友們意識到單靠網路聲援已不足以引起足夠的關注，決定發起快閃。快閃活動吸引來自各地的參與者，有的從松山、南港出發，有的從木柵、深坑騎行而來，更有闔家大小由瑞芳、猴硐利用YouBike公共自行車來共襄盛舉。希望透過這次的快閃，呼籲新北市政府，「不應以生態來掩飾設計不當，請回歸經費目的，還給民眾自行道應有的安全與便利。」

車友自主約騎快閃三貂嶺，呼籲重視自行車道設計不當問題。圖／車友提供
車友自主約騎快閃三貂嶺，呼籲重視自行車道設計不當問題。圖／車友提供

體育署

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