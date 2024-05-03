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羽球／湯姆斯盃台灣創佳績 周天成：替團隊守護第1點

中央社／ 台北3日電
周天成(左)打敗球王安賽龍。 新華社
周天成(左)打敗球王安賽龍。 新華社

中華羽球男子團隊今天在湯姆斯盃8強，靠著周天成首點擊敗世界球王安賽龍也打垮對手氣勢，最終以3比1獲勝，隊史首度闖進4強。周天成說，「就是用全力去守護團隊的第1點。」

世界排名第14的周天成，賽前對上世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）交手21次、僅拿到3勝，近期更苦吞對戰2連敗，不過周天成毫不畏懼，順利以2比1的局數擊敗安賽龍，幫助中隊搶下最關鍵的第1點。

正所謂「頭過身就過」，中華男團也在周天成帶領下，順利以3比1的總比分過關，隊史首度闖進4強。

周天成在接受中央社記者訪問時說道，今天就是用全力去守護團隊，「感謝主給我這樣信心，雖然前一場預賽最終戰對日本沒打好而輸球，但始終還是要把自己的狀態準備好。」

果然休息1天的周天成，今天發揮近乎100%的水準，他強調「為了團隊，就是要把自己最好的一面拿出來，今天就算輸球，氣勢也不能輸，但很開心自己能拿下這一點，也順勢帶動隊友氣勢。」

首點打完的周天成也立刻回到場邊幫隊友加油，不論是大聲公、加油棒都不離手，比賽確定獲勝的瞬間，他也是第一個衝上場去擁抱隊友的人。

周天成笑說：「或許這就是團體賽的魅力吧，跟我們平常自己一個人單打獨鬥的國際賽差很多，我也很喜歡這種大家一條心一起奮鬥的滋味，希望我們還能繼續創佳績。」

周天成 安賽龍 羽球

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