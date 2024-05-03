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射擊／世界盃巴庫站 劉恆妤、余艾玟無緣決賽

中央社／ 台北3日電
余艾玟。報系資料照
余艾玟。報系資料照

台灣射擊女將劉恆妤今天在射擊世界盃巴庫站女子10公尺空氣手槍資格賽，射下569分，而余艾玟射出570分，同樣無緣決賽，明天將輪到林怡君與劉宛渝在女子不定向飛靶資格賽登場。

射擊世界盃巴庫站在亞塞拜然舉行，台灣射擊代表隊除了爭奪巴黎奧運國手資格的劉恆妤、余艾玟外，男子不定向飛靶楊昆弼、男子定向飛靶李孟遠、女子不定向飛靶林怡君與劉宛渝這次都有參賽，以賽代訓備戰奧運。

劉恆妤去年10月在韓國舉行的亞錦賽為台灣射下女子10公尺空氣手槍的巴黎奧運門票，但因國手資格還須經選拔，余艾玟成為最大競爭者。

劉恆妤、余艾玟今天在10公尺空氣手槍6輪資格賽中，各射出569分、570分，分別排名第39名、31名，都未能擠進8強決賽窄門。

由於2人均未達成中華民國射擊協會設定的標準（575分），射擊協會秘書長陳武田接受中央社記者訪問時表示，因選拔採計至5月底截止，接下來還有國內排名賽，至於後續德國世界盃是否納入採計範圍內，仍待確認，但以目前來看，劉恆妤出征奧運機率較高。

李孟遠 林怡君 楊昆弼

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