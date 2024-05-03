馬德里女網／直落二不敵捷德組合 謝淑薇無緣爭冠

世界女雙球后謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens），今天在WTA1000等級的馬德里女網賽雙打4強賽出戰捷克好手克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund），最終以3：6、5：7敗下陣來，無緣爭冠。

今年已經攜手拿下澳網與印地安泉網賽雙冠的謝淑薇／梅騰絲，本周在馬德里女網賽以女雙第一種子身份一路過關斬將挺進到4強，並碰上第6種子的克雷茨科娃／塞蓋蒙德。在首盤賽事前6局雙方僵持不下，不過第7局捷德組合不僅率先破發得手，還連拿3局關門，以6：3先下一盤。

第二盤克雷茨科娃／塞蓋蒙德乘勝追擊，在第二局又再次率先破發，取得2：0領先，儘管第3局謝淑薇／梅騰絲完成本場比賽第一次破發，但第4局又遭到對手破發，陷入1：4落後劣勢，最終雷茨科娃／塞蓋蒙德也以7：5勝出，搶下冠軍賽門票。