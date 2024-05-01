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馬德里網賽／最後一次參賽？納達爾出局演說埋伏筆

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
納達爾出局後感性答謝球迷，內容彷彿是生涯最後一次在西班牙首都參賽。 法新社
納達爾出局後感性答謝球迷，內容彷彿是生涯最後一次在西班牙首都參賽。 法新社

近年飽受傷勢困擾的「西班牙蠻牛」納達爾Rafael Nadal），是馬德里名人賽5度冠軍得主，但今天第四輪5：7、4：6敗給世界排名31的捷克對手萊赫茨卡（Jiri Lehecka）後，感性答謝球迷，內容彷彿是生涯最後一次在西班牙首都參賽。

下月將滿38歲的納達爾在全場「Rafa」喊聲中，透過麥克風和球迷告別，他說：「當這天到達，這是很困難的一天。我的身體和我的人生有些時刻會傳送給我些訊息。」納達爾接續提到，馬德里名人賽對自己有重大感情，有些時刻甚至比大滿貫更重要，「這裡的記憶會永遠伴隨我。」

這場賽後，大會將納達爾奪冠的2005年、10年、13年、14年和17年的冠軍展示出來，還播放了納達爾集錦影片，納達爾的妻子在觀眾席都流下複雜淚水。

打下22座大滿貫的「西班牙蠻牛」也感性回應，他說：「在這21年我來參賽的期間，你們做的事情像是份禮物，我能說的就是『謝謝』？」

身為「紅土之王」，2016年里約公開賽後，納達爾從沒在紅土賽場輸給世界排名前20的對手，今年他原本要在馬德里名人賽尋求第60勝，以及第100次晉級千分名人賽8強，但受傷勢影響狀態，馬德里停在16強。

紅土大滿貫法網月底就要點燃戰火，納達爾狀態成話題，他倒是正向面對，「在我離開巴塞隆那的前兩天，我知的不知道是否能打一場正式比賽，而最後我打到第二周。」

Rafael Nadal 法網 納達爾

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