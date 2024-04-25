全中運體操／去年僅12歲擊敗奧運國手丁華恬 周美2金1銀

台北市民生國中國一女將周美去年以12歲之齡，在全運會競技體操女子平衡木爆冷擊敗奧運國手丁華恬，首度參加全中運延續好表現，昨天在國女平衡木、高低槓包辦1金1銀，加上日前團體賽合計2金1銀，不過賽後直呼不滿意表現。

周美從小喜歡吊單槓，加上看到奧運影片而對體操產生興趣，在家人支持下踏上體操訓練之路，去年從三民國小畢業並就讀民生國中，在全運會擊敗丁華恬摘金，成為賽史最年輕體操單項金牌。

儘管見過全運會大場面，周美坦言首次參加全中運更加緊張，對於2金1銀也不滿意，「可能全運會同場都是更強的姊姊，覺得不可能贏她們，動作反而放開去做，但這次全中運真的很緊張，動作質量不是很好。」

去年全運會後進入國訓中心訓練，周美坦言首次離家很久，一開始確實很想家，不過以奧運金牌為目標，忍住思念繼續朝夢想邁進，「希望接下來有機會向亞青少賽、世青賽等國手資格努力。」

昨天全中運田徑賽發生觀眾席電線走火，台北田徑場一度飄起陣陣濃煙，甚至驚動消防車到場，不過大會人員與新北市隊職員協助撲滅火勢，賽事未受影響。

東泰高中風承顥當時正在進行高男3000公尺障礙賽，以破大會紀錄9分11秒57拿下金牌，他透露雖然起火當下就聞到異味，也感受到場邊騷動，不過仍然專注比賽，未受太大影響。