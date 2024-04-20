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賴清德下月就職總統 全中運開幕承諾升格體育署、推黃金計畫3.0

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
全中運睽違12年回到北市，今天開幕典禮在台北小巨蛋登場，副總統賴清德（前排左2）、行政院長陳建仁（前排左1）、教育部長潘文忠（右2）、台北市長蔣萬安（右1）等人，與上萬名運動選手共襄盛舉。記者曾原信／攝影
全中運睽違12年回到北市，今天開幕典禮在台北小巨蛋登場，副總統賴清德（前排左2）、行政院長陳建仁（前排左1）、教育部長潘文忠（右2）、台北市長蔣萬安（右1）等人，與上萬名運動選手共襄盛舉。記者曾原信／攝影

全中運睽違12年回到北市，今天開幕典禮在台北小巨蛋登場，副總統賴清德、行政院長陳建仁等人，與上萬名運動選手共襄盛舉。賴5月20日將就職總統，今致詞提及全中運是跟國際社會接軌的園地，台灣許多好手來自於此，為達到目標且讓它更踏實，他重申競選的體育政見，承諾升格體育署、推動黃金計畫3.0、舉辦國際級賽事。

台北市長、全中運執行委員會主委蔣萬安致詞指出，北市睽違12年再次以地主城市身份舉辦全中運，並指全中運培養許多台灣頂尖運動選手，包含此次代言人游泳蝶王王冠閎、奧運金牌羽球搭擋李洋與王齊麟、台灣史上第一面拳擊獎牌黃筱雯，4人過去曾在全中運拿到獎牌。

蔣萬安信心十足說，他也敢跟各位保證，今年全中運賽場上，未來一定會出我們在奧亞運上的金牌選手，相信優秀中學選手一定可以創造佳績，未來登上國際舞台發光發熱。

副總統賴清德今代表總統蔡英文出席，他說，全中運是夢想起點，也是跟國際社會接軌的園地，台灣許多在國際賽事為國爭光的好手都出自全中運。

賴清德表示，為了達到這個目標也讓它更加踏實，他競選總統曾提出體育政見。一是把體育署升格為體育暨運動產業發展部，更多人力、資源推動體育發展，形成產業；二是對於優秀選手持續推動輔導計畫2.0，好好栽培每個具有潛力的選手。

他說，三是參與國際賽事的國家代表隊，持續提出黃金計畫3.0，讓每位選手得到更好協助，更有力氣、實力在國際場域上為國家爭光。此外，政府會推動體育產業，台灣這幾十年來有很大進步，包含職棒、職籃，直言其他賽事也應有職業運動；另會舉辦國際級賽事，讓台灣選手在台灣就可跟來自世界各國好手切磋成長。

行政院長陳建仁則以國際奧會格言勉勵，「Faster, higher, stronger and together，更快、更高、更強、更團結」，祝福各位選手能夠成為國家未來明日之星。

開幕典禮最後，王冠閎、李洋、王齊麟與黃筱雯舉著聖火進場，並傳承給4位聖火手，包含大同高中王訢、許姿暄，以及育成高中林暐庭、龍山國中林冠佑，接著他們高舉聖火，象徵性點燃聖火台，也宣告113學年度全中運正式展開。

副總統賴清德5月20日即將就職總統，今出席全中運開幕典禮，重申競選所提體育政見，承諾升格體育署、推動黃金計畫3.0、舉辦國際級賽事等。記者曾原信／攝影
副總統賴清德5月20日即將就職總統，今出席全中運開幕典禮，重申競選所提體育政見，承諾升格體育署、推動黃金計畫3.0、舉辦國際級賽事等。記者曾原信／攝影
開幕典禮最後，4位聖火手高舉聖火，象徵性點燃聖火台，也宣告113學年度全中運正式展開。記者曾原信／攝影
開幕典禮最後，4位聖火手高舉聖火，象徵性點燃聖火台，也宣告113學年度全中運正式展開。記者曾原信／攝影
全中運開幕典禮今天在台北小巨蛋登場。記者曾原信／攝影
全中運開幕典禮今天在台北小巨蛋登場。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安今致詞，相信今年全中運賽場上，未來一定會出我們在奧亞運上的金牌選手。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安今致詞，相信今年全中運賽場上，未來一定會出我們在奧亞運上的金牌選手。記者曾原信／攝影

全中運 聖火 賴清德 體育署

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