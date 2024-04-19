TSR摩托車錦標賽邁向20周年 21日開幕台南站熱鬧登場
TSR摩托車錦標賽於今年邁入第20個年頭，即將在4月21日於台南安定賽車場展開序幕站，今年TSR在賽程上有重大變革，為了對應逐年爆炸性成長的參賽人口，今年特別將速克達賽事及檔車賽事拆開舉辦，本周的開幕戰將由速克達好手們為我們帶來序章，除了有最強歐吉桑和最強國、高中生之外，日本名將強勢回歸，還有兒童組超萌的身影。
開幕站當天將有電動車EVS10.0組、兒童組、SUPER C組、125D、125C、125B以及125A組的賽事將進行，TSR向來是速克達賽事最高殿堂，競爭是極其激烈殘酷。
今年電動車組別只剩下GOGORO的車款出現在賽道上，少了去年兩大車廠你來我往的激烈廝殺，但是出現了新的對戰組合老鳥對決新生代的大對決，以趴趴林柏丞為首的老經驗選手們，將迎戰由鄭力升領軍的新生代選手。
電動車比賽不僅考驗選手們的騎乘技巧，更考驗戰術與謀略。想要取得勝利除了要透過團隊合作來牽制對手、創造優勢之外，還要注意電量的調配。如何在盡情發揮電量的同時又要能完成比賽。
史上最強歐吉桑的藤永優這兩年經歷小低潮，已經許久未能站上熟悉的頒獎台最高峰，不過今年最強歐吉桑回春了，在休賽季期間不斷地調整車輛並進行自我鍛鍊，重新找回了最佳狀態，賽前練車時不斷突破自己的最速單圈成績，明顯可以感受到永遠的1號選手—優哥，即將再度征服台灣速克達最高殿堂。
而SYM廠隊今年也特別聘請優哥擔任總教官，希望透過優哥傳授頂級的騎乘觀念與技巧，為SYM廠隊的選手們打通任督二脈。同時，被喻為最強高中生的蔡永順，今年也轉換投入藤永優選手的車隊，同時戰駒也從YAMAHA的六代勁戰轉換成SYM的 JET SL。原本就被認為極具賽車天分的新生代選手，今年除了有最強老師直接調教，還有SYM原廠在背後支援，最強高中生勢必又將再度進化。
還有被譽為最強國中生的「Kimi」謝韶恩，除了在今年參加了motoGP小小種子選拔訓練營的天才盃之外，也同樣參加了泰國的BRIC Superbike錦標賽，並且奪下原廠青少年組第5名的佳績。大半年的休賽季期間，謝韶恩馬不停蹄地在多國間進行比賽與訓練，累積了很多國際大賽道的騎乘經驗。謝韶恩在國際賽場上的歷練，將為他未來的賽車生涯奠定堅實的基礎，我們也即將在TSR的賽事中看他展現身手。
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