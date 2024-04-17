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拳擊／吳詩儀再戰奧運更沈穩 預告雞湯麵活動不缺席

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
吳詩儀透露今年巴黎奧運家中雞湯麵店的活動將不會缺席。記者劉學聖／攝影
吳詩儀透露今年巴黎奧運家中雞湯麵店的活動將不會缺席。記者劉學聖／攝影

我國女子拳擊好手吳詩儀，今年巴黎奧運將是她第二度挑戰奧運殿堂，在今天出席奧運倒數100日宣誓活動時，她也透露經過上屆賽事洗禮以及杭州亞運奪牌的信心加持後，自己這次已經能用更沈穩的心情來備戰奧運，而家中開「雞湯麵」的她也不忘預告，家人可望再推出應援優惠活動。

吳詩儀上屆東京奧運勇闖16強賽，當時家中開設的「雞湯麵」店也特別推出優惠活動為她應援，儘管最終未能更進一步，但也展現家人對於吳詩儀拳擊之路的支持。

在今天出席奧運倒數100日活動時，吳詩儀也坦言在去年亞運奪下銅牌後，確實對於信心有不小提升，也希望在巴黎能展現自己最好的一面，讓世界看見台灣，「跟上屆奧運時很有迫切性，一直想要做到什麼相比，我覺得現在心情似乎更沈穩了，只要把自己發揮好，不需要什麼都那麼急。」

對於東京奧運時家中雞湯麵店推出優惠活動為她應援，吳詩儀今天也不忘預告今年可望再推出活動，請大家持續關注，她笑說：「我跟家人說，上次都已經弄過那麼大的，這次你們看看要怎麼處理。」

亞運 吳詩儀 拳擊

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