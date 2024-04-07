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全中運輕艇／國三開始沒輸過 宜蘭小將吳亭儀寫雙料4連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
宜蘭縣羅東高商小將吳亭儀今天再奪全中運輕艇女子K1、C1艇雙金，寫下國三迄今的4連霸。圖／大會提供
宜蘭縣羅東高商小將吳亭儀今天再奪全中運輕艇女子K1、C1艇雙金，寫下國三迄今的4連霸。圖／大會提供

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從國三包辦全中運女子輕艇K1、C1艇雙金開始，宜蘭縣羅東高商小將吳亭儀就開啟連霸旅程，今天113年全中運輕艇首日淨水標桿賽程，她再度收下兩個項目金牌，完成跨國女組和高女組4連霸的傲人紀錄。

輕艇從110學年成為全中運固定舉辦種類，吳亭儀就戰無不勝，去年底剛滿18歲的她還曾在波蘭世界青年激流競速錦標賽獲得女子單人K艇第10名，寫下台灣選手有史以來在歐洲舉行賽事的最佳名次，堪稱台灣女子輕艇明日之星。

國小接觸過躲避球和田徑隊的吳亭儀，小六體驗輕艇才引發興趣，國一開始接受正式訓練，很快就站穩國女第一的地位。

對輕艇情有獨鍾的吳亭儀說：「輕艇挑戰性高而且比賽時必須相當專注。」她的興趣獲得家人支持，教練林裕堯也分享愛徒成績出色的原因，「除了天份之外，主要是亭儀肯練，接受高度的訓練，只要是幫她安排的課程就是咬牙她都會撐下去練完。」

吳亭儀今天在靜水標桿高女組單人K1、C1艇一路都輕鬆獲勝，她說：「其實我平常主要練的是激流，這次是比賽前一天才來練了一下，表現算是正常。」她明天中午就要飛日本東京訓練並參賽，雖然已經無緣今年巴黎奧運，但她今年還有世界盃和世青賽兩場大賽，希望繼續累積國際賽經驗值。

在新北市大都會公園微風運河舉行的輕艇首日靜水標桿賽程，總共頒出8面金牌，教育部體育署鄭世忠署長也親自到場為選手加油，並且與裁判、工作人員合照。

連同吳亭儀高女組2金，再加上吳沙國中國男C1艇曾心光、國女C1艇江欣曈的雙金，宜蘭縣單日就摘下4金。

吳沙國中教練林裕堯說：「成績還可以，但我們國男K1朱泓宇、國女K1吳卉薰本也都有機會，吳沙國中輕艇隊從92年成立至今，除了我們擁有安農溪的場地外，學校內還有生態池可以做基礎訓練，再加上全隊包含義務共6名教練以及校長、礁溪鄉公所的支持才能有如此穩定的成績。」

全中運 大都會 田徑

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