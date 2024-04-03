查爾斯頓女網／揮別陽光雙賽「一輪遊」 詹皓晴換搭檔開紅盤

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印地安泉女網賽和邁阿密女網賽都「一輪遊」，我國女網好手詹皓晴本周查爾斯頓女網賽換搭檔重新出發，今天和俄羅斯夥伴庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）以直落2拍下俄羅斯組合亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）／斯基柯娃（Yana Sizikova），首次合作就開出紅盤。

詹皓晴在去年溫布頓後開始和墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）固定合作，雙姝去年辛辛那提女網闖進4強、北京女網賽打進決賽，今年初的荷巴特女網更捧起冠軍獎盃，但澳網開始的連續7站最多只拿1勝，「陽光雙賽」印地安泉和邁阿密更都首輪出局。

查爾斯頓女網賽詹皓晴改攜手庫德梅托娃，今天面對俄羅斯組合有好的開始，首盤台俄組合憑藉第4局唯一破發，以6：3先下一城；第二盤台俄組合也成先突破一方，第10局賽末發球局再瓦解對手1次破發機會，以6：4打下勝利，下戰將和列第2種子的日本組合穂積絵莉／二宮真琴搶4強門票。

我國另一名女將吳芳嫺本周也和挪威艾克里（Ulrikke Eikeri）合作挑戰查爾斯頓女網賽，可惜首輪以3：6、2：6敗給美國組合克魯格（Ashlyn Krueger）／史蒂芬斯（Sloane Stephens）。