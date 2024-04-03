UVL／公開一級決賽今開打 「黑豹」軍團助陣 中原拚3連霸

112學年大專排球聯賽（UVL）公開一級決賽今點燃戰火，挑戰3連霸的中原大學除有來自蓋亞那、台灣出生的世大運中華國手李尼希米，還加入身高210公分的剛果外籍生艾力，教練陳克舟不諱言目標就是冠軍。

UVL公開一級決賽一連舉行3日，今天由複賽成績3到6名進行交叉對戰、勝隊晉級4強，明天4強賽登場，後天打出冠軍。男子組6強都是上屆班底，分別是衛冕軍中原、複賽11連勝的台灣師大、彰化師大、國北教大、陽明交大及台灣體大；女子組包括尋求連霸的北市大、台灣師大、中正大學、高雄師大、國立體大及去年公開二級奪冠的清華大學。

艾力昨天和宛如兄弟的李尼希米一起出席記者會，「黑豹」軍團十分吸睛。陳克舟表示，艾力有高度、活動力也好，且有歸化意願，中原向中華排球協會轉達艾力的想法，「籃球已經有很多外籍生，希望艾力能給台灣排球新的刺激。」

李尼希米說著一口流利中文，希望未來有機會和艾力一起穿上中華隊戰袍，他說：「有聊過類似話題，台灣還沒有排球歸化球員，艾力或許可以當個起頭。」

中原挑戰3連霸，今年除了複賽全勝的台師大是勁敵，旅日中華隊國手張育陞上周特別從北海道返台，希望大四賽季幫助母校彰化師大挑戰隊史首冠，讓決賽再添亮點。