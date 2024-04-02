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UVL／中原挑戰3連霸勁敵多 李尼希米坦言有壓力

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
210公分的剛果長人艾力（左一）、李尼希米（左二）、曾祥銘（右二）是中原大學挑戰3連霸的主力成員。記者曾思儒／攝影
210公分的剛果長人艾力（左一）、李尼希米（左二）、曾祥銘（右二）是中原大學挑戰3連霸的主力成員。記者曾思儒／攝影

上學年完成大專排球聯賽（UVL）公開男一級連霸，中原大學今年挑戰3連霸再添助力，210公分的剛果長人艾力加入提升球隊高度，不過拿下110學年MVP的李尼希米坦言多想3連霸反而壓力更大，現在選擇不多想，目標將全隊實力發揮出來。

雙親來自蓋亞那的李尼希米在台灣出生，說著一口流利中文，是中原完成連霸的主要功臣，今天和上學年MVP曾祥銘及艾力一起代表中原參加UVL決賽記者會。

今年中原面對複賽拉出11連勝的台師大、旅日名將張育陞歸隊的彰化師大發起挑戰，李尼希米坦言有點壓力，但慢慢轉念，「朝這方面（3連霸）想壓力大，先把我們有的東西表現出來。」

張育陞的加入讓明天登場的決賽增添不少話題，李尼希米正向說，張育陞的加入讓比賽精彩度再提升，各隊實力都近，臨場反應攸關最後成績。

不諱言「目標就是冠軍」的中原教頭陳克舟也說，不論張育陞回歸或是艾力的加入，都讓UVL更有話題性，對大專排球有正面幫助。

UVL公開一級決賽男、女各6隊與會，複賽前2列種子直接晉級4強，中原和台師大就是公開一級前2種子，以逸待勞等待對手出爐。公開男一級另外4強是彰師大、台灣體大、陽明交大和國北教大；公開女一級由衛冕軍台北市大和台師大搶下種子席位，中正大學、清華大學、國立體大和高雄師大明天要先對決，爭取勝隊才有的4強門票。

排球

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