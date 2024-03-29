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柔道／安塔利亞柔道大滿貫賽 楊勇緯止步16強

中央社／ 新北29日電

前往土耳其征戰安塔利亞柔道大滿貫賽，台灣「柔道男神」楊勇緯今天卻在男子60公斤級16強不敵俄羅斯選手布里耶夫（Ayub Bliev），無緣爭奪獎牌。

今年賽季首站葡萄牙柔道大獎賽即摘下銅牌，楊勇緯上個月在巴黎柔道大滿貫賽以第5名作收，並續留法國參加國際訓練營，2月底也啟程日本移地訓練，今天則是征戰安塔利亞大滿貫賽，持續爭取巴黎奧運積分。

首輪輪空的楊勇緯，首戰面對越南選手周達德（DUC DAT CHU），以過肩摔取得一本勝，順利晉級男子60公斤級16強。然而，接下來對上去年東京大滿貫賽銅牌得主布里耶夫，楊勇緯拚戰至黃金得分，可惜在1分41秒被對手逮到機會，導致最後以失利收場，止步16強無緣獎牌。

台灣柔道隊除了楊勇緯外，今天出賽包含「柔道女王」連珍羚、「沈家姐妹」沈奕君、沈奕熙及林真豪，也都未能晉級16強。

依據國際柔道總會規定，巴黎奧運積分計算至今年6月23日，並由各量級前17名選手或經由各洲配額，並依奧運積分排名順序取得參賽資格。賽前的奧運積分排名，楊勇緯在男子60公斤級暫居第3，下一戰預計是4月底在香港舉行亞洲錦標賽。

楊勇緯 羅斯 連珍羚

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