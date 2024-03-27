全中運／田徑轉划船 石門國中張雯翔／張易峰划出首金

113年全國中等學校運動會第1金出爐，提前在宜蘭冬山河舉行的全中運划船賽事中，國男組雙人雙槳決賽中由桃園市石門國中張雯翔／張易峰摘下今年全中運首金，包括校長李汝怡和家人都到場開心慶祝，兩人也在國中最後一戰一圓合體摘金的夢想，北市今也划出2金佳績，北安國中張姵萱初次參賽就抱走國女組單人雙槳金牌；育成高中朱歆沛／張瑋軒也順利在雙人單槳完成「2連霸」。

全中運划船賽今天在冬山河進行第2天賽程，共頒出10面金牌，今天冬山河也一改前一天大風大浪的狀況，湖面平緩、微風徐徐、天氣涼爽，相當適合比賽的日子，也讓今天賽事進行的相當順利。

在首個決賽項目國男組雙人雙槳賽事中，石門國中張雯翔／張易峰與南投水里國中許弘澤／陳銘君競爭非常激烈，張雯翔說：「因為對手體重比我們重，我們可能會在前面起跑時會比較吃虧，所以，我們策略就是一開始先咬住，然後在500公尺後再增加槳頻，才順利超越對手。」張雯翔／張易峰最終以7分04秒50僅僅以1秒48差距摘下今年全中運首金

「這是我們國中最後一戰，只想站在最高，不想第二。」張易峰去年與學長陳恩搭檔屈居銀牌，今年張易峰改與同樣是國三生的張雯翔合作，兩人在國中最後一役終於合體摘金，張易峰說：「去年全中運之前我的雙人雙槳都沒輸過，但卻在全中運只拿到銀牌，這次能和同學一起摘金很開心。」

張雯翔、張易峰從國小時期就是田徑隊友，張雯翔主攻跳遠、張易峰主攻100、400接力，兩人到石門國中後一同因好奇嘗試划船，沒想到竟為兩人開了另一扇窗，石門國中校長李汝怡也讚許划船隊選手說：「他們都在阿姆坪練習，但石門水庫在冬天是枯水期，選手練習時上下很不方便，同學能有這樣的成績很不容易。」

另一項在國男雙人單槳部份，從110年全中運固定舉辦划船以來，宜蘭利澤國中已經連3屆包辦這項金牌，其中林聿鈞去年全中運搭檔學長陳柏凱摘金，今年改與國三同學林奕中合作，兩人原本策略是前面1000 公尺先穩住後段再衝刺，但林聿鈞說：「一起跑我眼晴瞄到旁邊都已經衝出去，一度都已經落後一個船身，發現不能再用守勢，立刻出聲加快頻率全衝，很少這樣從頭就衝，心臟在半途都快爆掉，幸好中途才追上。」

「沒有遺憾了！」利澤國中林聿鈞／林奕中最終以7分34秒72摘金，為利澤國中成功守住這項「4連霸」，林聿鈞開心的說：「這應該是我划船生涯的最終戰，我己經毫無保留完全發揮了，贏得真的很驚險，希望接下來就換學弟們來繼續延續這個項目的不敗傳奇！」