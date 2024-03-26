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田徑／與林書豪相同曾用靜脈雷射治療 張嘉哲致歉並願受調查

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田徑／與林書豪相同曾用靜脈雷射治療 張嘉哲致歉並願受調查

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬拉松好手張嘉哲。。圖／張嘉哲提供(資料照)
馬拉松好手張嘉哲。。圖／張嘉哲提供(資料照)

PLG新北國王球星林書豪近期因為使用侵入式靜脈雷射（ILIB）治療並違反世界反禁藥組織（WADA）規則遭到聯盟禁賽5場與罰款15萬元，馬拉松好手張嘉哲今天也在個人社群上承認，2016年曾使用相同方式進行治療，不過在友人提醒下就停止使用，他除了對外致歉外，也強調願意接受所以後續調查。

曾在2012年代表我國參加倫敦馬拉松的張嘉哲，今天在個人社群上發文表示，曾在2016年曾經在未熟讀WADA世界禁藥組織規則使用了ILIB（侵入式靜脈雷射）治療，在友人的提醒下查詢後並停止使用，改用非侵入式體外雷射治療（非血管內）。

張嘉哲強調，非常抱歉自己的失誤與疏忽，影響了田徑運動與跑步環境，將願意接受所有後續調查，也請各位運動員以我為戒，避免誤傷害了大家，再次深感抱歉。

倫敦馬拉松 新北國王

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