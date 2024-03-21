獨／咬牙血吞腦震盪 他獻給自己18歲成年禮是金牌國手

國立基隆高中學生陳昱辰，日前參加「2024亞洲青年暨U22拳擊錦標賽」獲得金牌，成為基隆首位拳擊國手後，將於4月至哈薩克參加國際賽，學校師生都非常期待他能在拳擊運動項目為基隆、為台灣爭光。陳昱辰從自我放棄到積極面對，從花拳繡腿到拳擊國手，盡是血汗累積的成就。

陳昱辰一開始是因沒事做才開始練習拳擊，高一時，就為基隆市拿下第一面全中運拳擊獎牌，但到高二時，又因為屢戰屢敗而一度想放棄拳擊，沒想到到了高三，他又重新振作起來，在國手選拔賽獲得金牌。

陳昱辰每天練習至少要打8回合，加上打沙包、空拳，都打到4千拳以上，常常打到回家眼睛變「黑輪」、手及臉都受傷，家人都問你去學校上課還是打架？他甚至有好幾次手受傷、頭部有腦震盪去看醫生，不時得到醫院去復健，他還是沒有放棄，直說沒事、沒事，一下就好了。

還有一次比賽，陳昱辰打到手痛到沒力，難以揮拳，他咬牙撐到最後，最後仍用盡全力出拳，也拿到勝利，打完手根本舉不起來。

其實，陳昱辰從放棄到找到自我，高一上時，他對自己沒有生活與學習目標，每日得過且過，但高一下這一件事改變的他。

陳昱辰說，「這次我愛上了拳擊」，本來他只是想消遣過多的時間，但漸漸地愛上了這種揮汗浹背的感覺。他從自我放棄到積極面對，每天留校練習，拳擊改變他對人生的態度。

「過動」的陳昱辰，高一上時遇到學校的「過動」老師李胤，是他人生的轉折的，也成為他最大的啟蒙恩師與貴人。李胤是學校的輔導老師，但他對拳擊相當有興趣，還是一名拳擊手，也是拳擊教練。

李胤表示，他抱持著讓學生宣洩壓力與精力的想法，放學後找ㄧ些精力旺盛的基中學生，一起跑步與練拳。師生一起打拳。

李胤老師對昱辰說，「你不試看看怎麼知道自己拿不了獎牌？」這一句話徹底激勵陳昱辰，從此他比別人更加努力練習、更認真訓練，終於在2年前全中運奪得拳擊銅牌，這面銅牌是基隆在全中運的第一面獎牌，也讓拳擊在基隆慢慢被看見。

「他咬牙和血吞，揮出每一拳」李胤認為，陳昱辰能堅持下去是最難能可貴的。高二時屢戰屢敗讓陳昱辱一處懷疑自己，到高三韌帶受傷，更讓他想放棄自己，但他知道基隆還有許多人在關心拳擊的，於是他帶著傷上場，比賽前李胤跟他說，「你背後有許多人在後面支撐你當你的後盾，你一定可以取得勝利的。」

成為國手陳昱辰很欣奮，但責任更重了，他說「感謝李胤老師像哥哥一樣照顧、像媽媽一樣囉嗦的陪伴，自己從沒想到能變國手，沒想到能美夢成真」。

李胤則表示，這是他第一次帶出國手，剛好下周是昱辰18歲生日，取得國手資格是昱辰給自己最好最特別的生日禮物。