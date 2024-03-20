快訊

元大公布00940募集金額1,752億！參與ETF應建立中長期投資策略

不倫判賠Kolas決定上訴 人夫助攻：妻冷暴力根本活在地獄

十年婚姻「2死1重傷」？經紀人親解大S曾元氣大傷 聲明這1句成經典

JHVL／6強決賽22日登場 12隊決戰雲林

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雙十國中複賽勇奪7連勝，將挑戰JHVL女甲4連霸。圖／高中體總提供
雙十國中複賽勇奪7連勝，將挑戰JHVL女甲4連霸。圖／高中體總提供

國中排球聯賽（JHVL）自82學年度舉辦以來，甲級決賽30年首度移師雲林縣辦理，3月22日到3月24日將在雲林縣立體育館進行，男生組、女生組6強球隊將爭取年度總冠軍的最高榮耀。

112學年男生組6強是新北市立鶯歌國中、臺北市立北安國中、屏東縣立內埔國中、桃園市立八德國中、高雄市立福誠高中以及苗栗縣立苑裡高中；女生組前6強則是臺中市立雙十國中、新北市立大觀國中、雲林縣立建國國中、屏東縣立新園國中、新北市立積穗國中以及臺北市立明湖國中。

按照籤位，第一及第二種子22日輪空，其他4隊將先捉對廝殺，勝隊將取得晉級資格與第一、二種子爭搶冠軍賽門票，另兩支落敗的球隊23日爭取第5名。鶯歌國中與苑裡高中是男生組前2種子，與女生組前2組雙十國中與明湖國中以逸待勞，23日才要登場。

鶯歌是上學年季軍，112學年複賽狂奪7連勝，即便對陣衛冕軍內埔仍以直落3橫掃對手，唯有在對上苑裡失掉兩局，但最終仍然取得勝利，以龍頭之姿進入決賽；女生組尋求4連霸的雙十國中，複賽勇奪7連勝，其中有5戰是直落3贏球，今年將挑戰隊史的第二度4連霸及第10冠。

雲林縣縣長張麗善歡迎男、女共12支「最強的國中排球選手」來到雲林比賽，也歡迎所有愛好排球的朋友們一同到雲林替熱血的排球小將加油。

JHVL 排球

延伸閱讀

雲林斗六路邊停車收費新增9路段 繳費方式變多元了

雲林洋蔥種植面積占全國45% 農糧署想靠外銷穩價格

讓雲林學童吃到有機米 「阿古力」擦亮食農品牌

台積電搶水惹怒雲林人？2立委：湖山水庫源頭在嘉義

相關新聞

足球／中華隊再戰吉爾吉斯 陳柏良盼年輕球員緊抓進攻機會

中華男足明天下午將在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事中遭遇吉爾吉斯，兩隊也在今天舉行賽前記者會，對於去年杭...

JHVL／6強決賽22日登場 12隊決戰雲林

國中排球聯賽（JHVL）自82學年度舉辦以來，甲級決賽30年首度移師雲林縣辦理，3月22日到3月24日將在雲林縣立體育館...

影／南投國際撐竿跳賽 日本女鳥人帥氣跳過4米36封后

南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今在草屯商工登場，今年除全台37所學校參賽，美國、日本、韓國、泰國、香港、印尼、菲...

足球／足協承認扣繳憑單疏失 強調非鄭文燦任內發生

針對協會債務問題近期再次引發關注，體育署與中華足協在今天做出聲明，強調新任理事會於112年接手後，雖已逐步展開協商還款事...

足球／日本警告球迷 不要前往北韓觀看世足資格賽

日本政府警告球迷，不要試圖前往「敵對」的北韓，觀賞下週在平壤舉行的世界盃足球資格賽

網球／巴黎奧運女雙搭檔是誰？球后謝淑薇曝有5位人選

我國網球一姊謝淑薇上周和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）奪下印地安泉女網賽金盃，重回女雙球后寶座。她預計參加2024巴黎奧運，今天也在個人社群發文透露已有5名人選。 謝淑薇拿下澳網

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。