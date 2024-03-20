JHVL／6強決賽22日登場 12隊決戰雲林

國中排球聯賽（JHVL）自82學年度舉辦以來，甲級決賽30年首度移師雲林縣辦理，3月22日到3月24日將在雲林縣立體育館進行，男生組、女生組6強球隊將爭取年度總冠軍的最高榮耀。

112學年男生組6強是新北市立鶯歌國中、臺北市立北安國中、屏東縣立內埔國中、桃園市立八德國中、高雄市立福誠高中以及苗栗縣立苑裡高中；女生組前6強則是臺中市立雙十國中、新北市立大觀國中、雲林縣立建國國中、屏東縣立新園國中、新北市立積穗國中以及臺北市立明湖國中。

按照籤位，第一及第二種子22日輪空，其他4隊將先捉對廝殺，勝隊將取得晉級資格與第一、二種子爭搶冠軍賽門票，另兩支落敗的球隊23日爭取第5名。鶯歌國中與苑裡高中是男生組前2種子，與女生組前2組雙十國中與明湖國中以逸待勞，23日才要登場。

鶯歌是上學年季軍，112學年複賽狂奪7連勝，即便對陣衛冕軍內埔仍以直落3橫掃對手，唯有在對上苑裡失掉兩局，但最終仍然取得勝利，以龍頭之姿進入決賽；女生組尋求4連霸的雙十國中，複賽勇奪7連勝，其中有5戰是直落3贏球，今年將挑戰隊史的第二度4連霸及第10冠。

雲林縣縣長張麗善歡迎男、女共12支「最強的國中排球選手」來到雲林比賽，也歡迎所有愛好排球的朋友們一同到雲林替熱血的排球小將加油。