足球／立委爆足協欠薪 卻給扣繳憑單

中華台北男子足球代表隊前年在國際友誼賽擊敗泰國隊，讓球迷津津樂道，然而立委指出，參賽球員至今仍未拿到出場費、遭中華足協積欠薪水，卻收到扣繳憑單。教育部體育署長鄭世忠說，足協仍有八千萬元債務，希望今年可優先還清積欠選手和工作人員的四百萬元；足協則表示設定的目標為上半年還清欠款。

民眾黨立委黃國昌昨天在立法院教育及文化委員會質詢時表示，日前接到足球「國腳」投訴，稱二○二二年的中華男足，在國際友誼賽取得暌違三年半的首勝，時任足協理事長、現任行政院副院長鄭文燦宣布頒發卅萬獎金；未料不僅未領到獎金，連當時五千至一萬元的出場費、每日一千元集訓費及一千元車馬費，至今都未拿到。

黃國昌更指出，國手未拿到錢，卻收到扣繳憑單，質疑錢是否被足協放進口袋，「這個已經不是欠錢不還，還有偽造文書」。

鄭世忠表示，足協現在還有八千萬元債務，其中四百萬元為選手和工作人員的欠款，足協和廠商已經承諾本季會優先償還選手欠款。他表示，足協陸續償還去年的出場費，未再繼續虧欠，但確實仍無法償還前年的欠款，希望今年可以把四百萬還清。教育部長潘文忠則要求體育署一個月內查明扣繳憑單爭議。

去年三月上任的足協理事長王麟祥表示，足協去年已還約二千萬元債務，仍有欠款的部分，已與大部分債權人達成協商；至於去年未能還清的選手欠款，今年列為還款對象第一順位，希望選手諒解。工作人員的欠款部分，足協副秘書長康小玲表示，內部員工提出積欠款項，卻無法提出應有單據，並不符合欠款。