桌球／拍退黑馬法蘭西斯卡 林昀儒新加坡賽挺進男單4強

我國桌球一哥林昀儒今天在WTT大滿貫賽新加坡站男單8強賽登場，迎戰世界排名第25名的德國好手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），最終以11：4、11：5、11：2、9：11、11：4勝出，搶下4強賽門票。

林昀儒昨天面臨一日兩戰的考驗，先是在男單16強賽面對世界排名82的羅馬尼亞選手尤尼斯古（Ovidiu Ionescu）以直落三勝出，不過晚間與陳思羽的混雙則是在4強賽碰上世界排名第1名的中國大陸組合孫穎莎／王楚欽，儘管前兩局都與對手展開激烈拉鋸，但最終還是以直落三敗下陣來。

在結束混雙賽程後，林昀儒今天下午則是在男單8強賽繼續奮戰，並碰上戰世界排名第25名的德國好手法蘭西斯卡，他在本屆賽事連連爆冷，包括擊敗馬龍、奧恰洛夫等頂尖名將挺進到4強賽。

不過今天在前三局賽事中林昀儒都是一路壓制對手，率先取得聽牌優勢，儘管第四局法蘭西斯卡展開反撲以11：9延長戰線，但林昀儒仍是頂住壓力以11：4勝出，搶下4強賽門票，並將碰上中國大陸梁靖崑與德國波爾之戰的勝者。