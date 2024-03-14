台北101垂直馬拉松世界冠軍賽報名啟動
台北101下午宣布將再次舉辦世界登高積分巡迴賽之「台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」，董事長張學舜、總經理朱麗文邀請連續多年參賽的行政院政務委員張景森、財信傳媒集團董事長謝金河以及 2023年台北101垂直馬拉松女子組冠軍趙瑞娟，作為參賽嘉賓一起參與報名啟動儀式。
活動正式宣告「2024 中國信託•台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」明天中午12點開放線上報名，將於5月4日正式開跑。台北101垂直馬拉松以91層樓、2046階、垂直高度390公尺的挑戰規模聞名全球，成為全球難度最高的國際指標登高賽事之一。今年的活動主題為「WE ARE THE CHAMPIONS 做自己的冠軍」，鼓勵每位跑者挑戰自我，登峰造極，賽事具有極高難度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言