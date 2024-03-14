台北101垂直馬拉松世界冠軍賽報名啟動

台北101下午宣布將再次舉辦世界登高積分巡迴賽之「台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」，董事長張學舜、總經理朱麗文邀請連續多年參賽的行政院政務委員張景森、財信傳媒集團董事長謝金河以及 2023年台北101垂直馬拉松女子組冠軍趙瑞娟，作為參賽嘉賓一起參與報名啟動儀式。

活動正式宣告「2024 中國信託•台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」明天中午12點開放線上報名，將於5月4日正式開跑。台北101垂直馬拉松以91層樓、2046階、垂直高度390公尺的挑戰規模聞名全球，成為全球難度最高的國際指標登高賽事之一。今年的活動主題為「WE ARE THE CHAMPIONS 做自己的冠軍」，鼓勵每位跑者挑戰自我，登峰造極，賽事具有極高難度。 台北101下午宣布將再次舉辦世界登高積分巡迴賽之「台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」，董事長張學舜、總經理朱麗文邀請連續多年參賽的行政院政務委員張景森、財信傳媒集團董事長謝金河以及 2023年台北101垂直馬拉松女子組冠軍趙瑞娟，作為參賽嘉賓一起參與報名啟動儀式。記者曾吉松／攝影