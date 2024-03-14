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台北101垂直馬拉松世界冠軍賽報名啟動

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
台北101下午宣布將再次舉辦世界登高積分巡迴賽之「台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」，董事長張學舜、總經理朱麗文邀請連續多年參賽的行政院政務委員張景森作為參賽嘉賓一起參與報名啟動儀式，並正式宣告「2024 中國信託•台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」明天中午12點開放線上報名，將於5月4日正式開跑。記者曾吉松／攝影
台北101下午宣布將再次舉辦世界登高積分巡迴賽之「台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」，董事長張學舜、總經理朱麗文邀請連續多年參賽的行政院政務委員張景森作為參賽嘉賓一起參與報名啟動儀式，並正式宣告「2024 中國信託•台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」明天中午12點開放線上報名，將於5月4日正式開跑。記者曾吉松／攝影

台北101下午宣布將再次舉辦世界登高積分巡迴賽之「台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」，董事長張學舜、總經理朱麗文邀請連續多年參賽的行政院政務委員張景森、財信傳媒集團董事長謝金河以及 2023年台北101垂直馬拉松女子組冠軍趙瑞娟，作為參賽嘉賓一起參與報名啟動儀式。

活動正式宣告「2024 中國信託•台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」明天中午12點開放線上報名，將於5月4日正式開跑。台北101垂直馬拉松以91層樓、2046階、垂直高度390公尺的挑戰規模聞名全球，成為全球難度最高的國際指標登高賽事之一。今年的活動主題為「WE ARE THE CHAMPIONS 做自己的冠軍」，鼓勵每位跑者挑戰自我，登峰造極，賽事具有極高難度。

台北101下午宣布將再次舉辦世界登高積分巡迴賽之「台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」，董事長張學舜、總經理朱麗文邀請連續多年參賽的行政院政務委員張景森、財信傳媒集團董事長謝金河以及 2023年台北101垂直馬拉松女子組冠軍趙瑞娟，作為參賽嘉賓一起參與報名啟動儀式。記者曾吉松／攝影
台北101下午宣布將再次舉辦世界登高積分巡迴賽之「台北101垂直馬拉松世界冠軍賽」，董事長張學舜、總經理朱麗文邀請連續多年參賽的行政院政務委員張景森、財信傳媒集團董事長謝金河以及 2023年台北101垂直馬拉松女子組冠軍趙瑞娟，作為參賽嘉賓一起參與報名啟動儀式。記者曾吉松／攝影

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