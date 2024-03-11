法國羽賽／決賽敗給球王組合 李楊配：期待再度挑戰

我國男雙組合李哲輝／楊博軒歐洲站表現亮眼，BWF超級300系列的德國公開賽一舉摘冠，轉戰巴黎再闖進BWF超級750系列的法國公開賽決賽，台灣時間今天凌晨雖不敵目前世界第一的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），李哲輝認為對戰過程「有機會」，期待再度挑戰球王組合。

目前世界排名16的李楊配，過去曾兩度和謝提／蘭基雷迪交手都是2021年，相隔3年第3度碰頭，李楊配第二局先取得11：9優勢，但技術暫停後遭球王組合逆轉，最終以11：21、17：21吞敗。

「對手的中前場打得很凶，讓我們不太舒服。」李哲輝自評，印度組合節奏也快，「但是我覺得應該是有機會的，只是有些地方沒有做好準備。」

雖吞下對戰3連敗，亞軍成績仍創李楊配再超級750賽事的最佳成績，獲得9350分的亞軍積分，爭取奧運門票仍沒絕望。

李楊配接續將轉戰英國，準備12日開戰的全英公開賽；屬於超級1000系列的全英公開賽是國際羽壇歷史最悠久的賽事，今年總獎金130萬美元，李楊配首輪將戰美國華裔組合邱愷翔／約書亞．元（Joshua Yuan）。