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法國羽賽／決賽敗給球王組合 李楊配：期待再度挑戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李哲輝（右）和楊博軒在比賽中在法國巴黎舉行的法國羽毛球公開賽男雙決賽中敗給印度組合。 新華社
李哲輝（右）和楊博軒在比賽中在法國巴黎舉行的法國羽毛球公開賽男雙決賽中敗給印度組合。 新華社

我國男雙組合李哲輝／楊博軒歐洲站表現亮眼，BWF超級300系列的德國公開賽一舉摘冠，轉戰巴黎再闖進BWF超級750系列的法國公開賽決賽，台灣時間今天凌晨雖不敵目前世界第一的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），李哲輝認為對戰過程「有機會」，期待再度挑戰球王組合。

目前世界排名16的李楊配，過去曾兩度和謝提／蘭基雷迪交手都是2021年，相隔3年第3度碰頭，李楊配第二局先取得11：9優勢，但技術暫停後遭球王組合逆轉，最終以11：21、17：21吞敗。

「對手的中前場打得很凶，讓我們不太舒服。」李哲輝自評，印度組合節奏也快，「但是我覺得應該是有機會的，只是有些地方沒有做好準備。」

雖吞下對戰3連敗，亞軍成績仍創李楊配再超級750賽事的最佳成績，獲得9350分的亞軍積分，爭取奧運門票仍沒絕望。

李楊配接續將轉戰英國，準備12日開戰的全英公開賽；屬於超級1000系列的全英公開賽是國際羽壇歷史最悠久的賽事，今年總獎金130萬美元，李楊配首輪將戰美國華裔組合邱愷翔／約書亞．元（Joshua Yuan）。

印度球王組合。 新華社
印度球王組合。 新華社

李哲輝

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