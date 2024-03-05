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謹記東京0牌惡夢 越南誓搶席次拼巴黎奧運雪恥

台灣醒報／ 台北報導
巴黎奧運不到5個月倒數，越南代表團積極爭取席次，盼能扭轉上屆0獎牌的窘境。（圖為已取得席次的女子自行車選手阮氏實）(photo from Nguyễn Thị Thật Facebook)
巴黎奧運不到5個月倒數，越南代表團積極爭取席次，盼能扭轉上屆0獎牌的窘境。（圖為已取得席次的女子自行車選手阮氏實）(photo from Nguyễn Thị Thật Facebook)

為洗刷東京奧運糟糕表現，越南誓言本屆巴黎奧運拼獎牌！越南上屆東京奧運雖有18席參賽資格，但最終顆粒無收，中斷了該國連3屆有獎牌的紀錄。越南文化體育局日前表態，當前奧運資格已收穫4席，包含游泳、射擊、自行車項目，代表團從春節假期就無休備戰，目標盼爭取12到15個的席次，在跆拳道公開賽、亞洲舉重錦標賽都有搶分拿席次的機會。

越目前僅4席

距離巴黎奧運剩不到5個月，各國都在積極備戰單項競賽，盼能收穫夠多積分、登上奧運舞台，越南也是十分積極的代表團之一。越南在上屆東京奧運繳出令人失望的成績，總計18席的參賽資格，最終獎牌數顆粒無收，僅3個項目戰到最終輪，中斷該國連3屆有獎牌的紀錄，也是21世紀以來第2屆0獎牌。

根據《越南新聞網》報導，本屆越南亟需獲得更多參賽席次，洗刷東奧的失利。越南文化體育局日前提到，目前代表團獲得4個巴黎奧運席次，分別是自由式好手阮輝煌的游泳、鄭水永（手槍）與阮孟勒西（空氣步槍）的女子射擊項目、阮氏實的女子自行車項目。

力爭參賽席次

而該國代表團從春節連假就無休備戰，目標爭取12到15個總席次，積極備戰在後續賽事都有搶分表現。銀氏謙與張氏金泉分別在加拿大、美國跆拳道公開賽拿下銀牌，鄭文榮在亞洲舉重錦標賽的男子61公斤級拿下銅牌，阮海登在伊朗國際羽球挑戰賽拿下冠軍，從現在到資格賽底線的6月還有時間，這些項目都還有搶分爭席次的機會。

至於我國好手的奧運席次部分，已經收下8個運動種類、共26席參賽資格，其中最令人激動的便是桌球代表團，在世界桌球團體錦標賽的精彩發揮後，台灣男女團都搶下席次，外帶2張單打席次，只待新天王小林同學與陳思羽搭擋混雙，在下個月的捷克資格賽力拼積分，就能完成桌球項目滿額席次參戰的階段性任務。

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