澳網／吳芳嫺不敵11種子 台將希望剩謝淑薇

我國網球女將吳芳嫺今年澳網和中國搭檔朱琳合作，「海峽組合」連勝2場，但今天第三輪面對11種子烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）沒成再闖關，無緣和謝淑薇同闖8強。

今年澳網共有3名台將爭戰女雙，2021年奪下溫布頓金盃的謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再合體，詹皓晴和墨西哥夥伴歐兒摩絲（Giuliana Olmos）和吳芳嫺／朱琳的「海峽組合」也分頭出擊，名列第10種子的台墨組合第二輪止步，謝淑薇和吳芳嫺雙雙挺進第三輪。

昨天謝淑薇組合在超過2小時的馬拉松大戰逆轉勝，8強門票先到手，今天換「海峽組合」上陣；面對11種子組合，吳芳嫺／朱琳首盤第8局雖瓦解4個破發機會，但第5個破發點失守，以3：6讓出。

第二盤「海峽組合」第1個發球局就遭破，第6局雖回破扳平局數，但第11局又遭破發，第12局又沒把握住破發點，遭11種子以7：5打下勝利。

澳網台將賽程只剩謝淑薇，她除女雙打進8強，混雙和波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）也闖過頭關，今天要爭取8強門票。